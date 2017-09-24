Дженнифер Лопес раскрыла содержание соблазнившего ее сообщения

Певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о первом свидании со своим нынешним партнером бейсболистом Алексом Родригесом. Во время встречи он отправил ей СМС, которое изменило ход свидания, пишет Vanity Fair.

Лопес и Родригес встретились в ресторане в Лос-Анджелесе, однако разговор между ними не клеился.

«Он был таким болтливым! Я думала, что сама буду много говорить, но я просто слушала. А он рассказывал о планах, об уходе из бейсбола, о том, как мечтал вновь жениться, — о вещах, которые на первом свидании обычно не обсуждают», —

поведала Лопес.

Fun night w my baby... #World Series Houston 2017! Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Окт 29 2017 в 8:21 PDT

По словам Родригеса, сперва он не рассматривал встречу с певицей как свидание, однако в какой-то момент Лопес заявила ему, что ни с кем не встречается.

«Я пошел в туалет, набрался там смелости и отправил ей сообщение», — отметил спортсмен.

«Там было написано: «Ты просто ****** [невыразимо] сексуально выглядишь». Сразу после этого сработала пожарная сигнализация, и нам пришлось эвакуироваться», — добавила Лопес.

❤️ Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Сен 24 2017 в 6:26 PDT

Партнеры познакомились 12 лет назад, но роман завели только зимой 2017-го. Оба подчеркнули, что если бы стали встречаться еще в начале своего знакомства, то вряд ли у них что-либо вышло.

I hope you are all smiling big today!!! You make my heart and soul smile and I ❤️you @arod #missingthis #love #happiness #secondact Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Окт 23 2017 в 8:28 PDT

Дженнифер Лопес — американская певица, выпустившая восемь студийных альбомов. Она также активно снимается в кино. Наиболее известные фильмы с ее участием — «Свадебный переполох», «Давайте потанцуем», «Анаконда» и «Если свекровь — монстр».