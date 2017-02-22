У Анастасии Волочковой проблемы со здоровьем

Накануне известной танцовщице Анастасии Волочковой стало очень плохо. Ей пришлось вызвать скорую помощь.

В своем микроблоге артистка сообщила, что она почувствовала недомогание и ей пришлось обратится к специалистам. Анастасия Волочкова сообщила, что в момент плохого самочувствия рядом с ней находился ее друг, музыкант Михаил Борисовский.

Он был рядом с балериной во время врачебного осмотра, а также приготовил ей ужин.

Что именно случилось с Анастасией Волочковой неизвестно. Она предпочла скрыть этот факт.

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Aizvērt В гостях у балерины Волочковой RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix RIA Novosti/Scanpix







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