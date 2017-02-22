У Анастасии Волочковой проблемы со здоровьем

Накануне известной танцовщице Анастасии Волочковой стало очень плохо. Ей пришлось вызвать скорую помощь.
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В своем микроблоге артистка сообщила, что она почувствовала недомогание и ей пришлось обратится к специалистам. Анастасия Волочкова сообщила, что в момент плохого самочувствия рядом с ней находился ее друг, музыкант Михаил Борисовский.
Он был рядом с балериной во время врачебного осмотра, а также приготовил ей ужин.
Что именно случилось с Анастасией Волочковой неизвестно. Она предпочла скрыть этот факт.
Как здорово, когда рядом близкие люди! В нужный миг!🙏🏻 Наш звукорежиссер музыкант и мой друг Миша @borisovskii , узнав, что мне нездоровится, что приезжали доктора и что Раечку хозяюшку мы отпустили на пару дней к своим, тут же приехал! Сидел со мной все время, пока были доктора и после приготовил ужин.🙈🙏🏻 Оберегает мой покой сегодня🙏🏻 Спасибо, Миш!❤️ #спасибо #волочкова #балерина #дом #мы #радость #любовь #followme #home #best #beauty #моидрузья #ужин