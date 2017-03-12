Американский фермер сменил пол, чтобы стать танцовщицей бурлеска

 

Фото: instagram.com/cassandracass21

39-летняя американка Кассандра Касс не всегда была популярной танцовщицей и актрисой. В это трудно поверить, но она росла на ферме и была мальчиком. Когда ей исполнилось 16, семья отреклась от нее. Но это не остановило Кассандру — напротив, она сделала все, чтобы исполнить мечту детства и стать полноценной женщиной.

Кассандра Касс еще ребенком поняла, что родилась не в том теле. С самого детства мальчик вел себя как девочка: просил родителей купить ему платья и предпочитал играть в куклы.

7O's vibe #cassandracass #hollywood #lifeistooshort #makeithappen photo by @ouanophotography

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Когда Касс была ребенком, мать бросила семью — воспитанием Кассандры и ее старших братьев занялся отец, тренер по баскетболу. Мужчина привлекал сыновей к семейному делу — фермерству. Но Кассандру никогда особенно не тянуло к земле — она мечтала танцевать.

😎🎉👀 #cassandracass #jessicarabbit #redhead #hollywood #art #bodybuildingmotivation .... photo by @ouanophotography

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В подростковом возрасте она наконец решилась на откровенное признание.

«Я обратилась к отцу и сказала: «Я хочу стать женщиной». Папа, который читал газету, ответил мне очень строго: «Кому ты нужен? Ты будешь самой непривлекательной женщиной». Эти слова разбили мое сердце. И я решила уйти из дома и доказать ему, что он ошибается», — поделилась Кассандра с британским изданием The Daily Mail.

"but I'm a good girl" depending on the level of alcohol ingested #cassandracass #blonde #makeithappen #hollywood

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Сначала Кассандра переехала из Айовы во Флориду, где начала делать первые шаги в бурлеске. Тогда же врачи разрешили ей приступить к гормональной терапии, а также провели несколько пластических операций. Талантливую танцовщицу заметили и предложили переехать в Голливуд — именно там она довела себя до идеала.

Касс не скрывает, что потратила четверть миллиона долларов на многочисленные пластические операции: «Я сделала ринопластику, увеличила грудь и бедра, избавилась от адамова яблока. Кроме того, постоянно делаю инъекции ботокса в губы и щеки. Наверное, единственное, что осталось не тронуто хирургами — мое сердце. И, кстати, гениталии мне тоже изменили».

"Slide right in boys" #cassandracass #blonde #slippery #slip&slide #boys #barbie #barbiestyle ...photo by @prestonburford

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Кассандра утверждает, что главной ее целью было стать очень красивой женщиной — она не хотела быть обычной простушкой.

«Я всегда знала, что стану той, при виде которой незнакомцы на улице оборачиваются», — отметила «королева бурлеска». Помимо танцев и съемок в разных реалити-шоу, Касс успевает отстаивать права транссексуалов и сексуальных меньшинств.

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