«На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям»: Аршавиной грозит тюремный срок

В начале 2018 года Алиса Аршавина оказалась в центре крупного скандала. Предполагаемая любовница футболиста, с которой у его супруги случилась серьезная ссора, подала на нее в суд. На днях журналистка рассказала, как сейчас обстоят дела.

Не так давно в Сети появилось видео, на котором Андрей Аршавин приобнимает казахстанскую модель в ночном клубе.

Алиса не стала молчать и написала Ольге Семеновой, угрожая «отрезать пальцы» и «подложить запрещенные препараты» своей сопернице. Также супруга футболиста заявила, что является сотрудником ФСБ.

Недолго думая, Ольга подала в суд на Алису. Журналистам портала StarHit удалось пообщаться с Аршавиной и узнать, как развивается ситуация.

«Все действительно серьезно. На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям. Это очень неприятно. До суда пока далеко, сейчас идут проверки. Общаться с этой девушкой я не желаю, она хотела пиара и добилась своего», —

заявила в интервью Алиса.

Футболист сейчас продолжает выступать за казахстанский клуб «Кайрат». По словам Аршавиной, Андрей в шоке от того, чем обернулась его единственная встреча с моделью.

Алиса уверена, что мирным путем конфликт с Ольгой урегулировать не получится.



