Федор Бондарчук впервые объяснил уход из семьи к Паулине Андреевой

Режиссер признался, что девушка не разрушала его брак со Светланой. По словам Федора, их роман с актрисой начался после того, как он принял решение развестись с супругой. Деятель кино очень устал от слухов в прессе, поэтому откровенно рассказал, как все было.

Федор Бондарчук готовится поразить российскую публику фильмом «Притяжение». Несколько трейлеров, выпущенных к выходу картины, вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Жизнь самого создателя картины также становится предметом для обсуждения.

В середине этого года Федор Бондарчук развелся с супругой Светланой, с которой прожил много лет в браке. Однако режиссер недолго оставался один. Вскоре у него завязался роман с Паулиной Андреевой, которая на много лет младше его.

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Новые отношения Бондарчука взволновали общественность. Многие стали считать, что молодая актриса спровоцировала развод Федора.

В течение долгого периода времени мужчина никак не комментировал подобные слухи, однако в интервью одному из изданий, подводя итоги года, Бондарчук рассказал всю правду о разводе и новом романе с Андреевой.

«Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди, уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, - это не так», -

отметил Федор.

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По словам режиссера, он остался в дружеских отношениях с бывшей супругой. Федор считает, что они пережили разрыв очень достойно. Мужчина признается, что для него весь год получился весьма тяжелым.

«Заканчиваю его в редком для себя состоянии абсолютного счастья и взгляда в будущее», - признался Бондарчук в интервью Hello!.

Закрытие 27ого Кинотавра✨ За красоту спасибо @bohemique; @andreyshilkov ; @nataliakovalenkova @tiffanyandco ✨Вы лучшие! Фото опубликовано Паулина Андреева (@paulina_andreeva_official_page) Июн 14 2016 в 4:40 PDT

Напомним, что в скором времени Федор и Паулина планируют свадьбу. Влюбленные откладывали этот момент несколько месяцев, так как у каждого из них было немало творческих проектов. Но они стараются не расставаться друг с другом даже во время съемок. Бондарчук и Андреева задействованы в работе над картиной «Мифы о Москве».

«Федор ни на шаг не отходит от любимой, – рассказывал актер Сергей Бойцов, он также работает над картиной. –

Всегда подходит к Паулине в перерывах, приобнимает, они долго разговаривают, смеются. У Андреевой съемки в основном дневные, у Бондарчука – ночные. Но она периодически дожидается его в вагончике.

Чтобы Паулина меньше времени проводила под камерами и больше в компании жениха, ей наняли дублера, несмотря на то, что в фильме, насколько я знаю, не планируется ни травмоопасных, ни постельных сцен».