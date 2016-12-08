Маркус Рива: «Я думал покончить жизнь самоубийством»

 

Фото: пресс-фото

Певец поделился со «СтарХитом» деталями прошлого. Как выяснилось, популярный в Сети артист долгое время страдал из-за собственных комплексов и травли со стороны окружения. Маркус Рива вспомнил тяжелый период своей жизни и рассказал, чего ему стоит поддерживать образ обаятельного парня.

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Латвийский музыкант Маркус Рива два года назад стал финалистом шоу «Хочу к Миладзе». Не завоевав главного приза, 28-летний певец решил все равно покорить российскую эстраду. Сегодня за плечами Маркуса уже десятки полюбившихся многим песен: «Красива сильно», «Takemedown», «Ты влюблена»… В беседе со «СтарХитом» Рива рассказал о своем непростом детстве, критике мамы и потере самого близкого человека.

— Маркус, в Сети можно найти множество твоих фотографий, клипов, видеозаписей с выступлений. Но нигде нет упоминания о твоей семье…

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Семья у меня большая. Мама, отчим и два брата. Никто из родственников не занимается творчеством, кроме меня. Певец, артист, режиссер…для них это все несерьезные профессии. Так и шучу: «Все вы у меня деловые, а я чуть-чуть ку-ку».

Младший брат, Матис, работает тренером по баскетболу, готовит юных спортсменов к соревнованиям в Латвии. А старший, Мартыньш, – проверяет продукты питания на качество… Маму зовут Инесе, она преподаватель латышского языка и литературы.

Кстати, образование я получал в школе, где преподает мама, но у нее не учился. Мама у меня хорошая, но в меру строгая. Например, с 3 по 6 класс я мог плохо подготовиться к уроку и получить за это низкую оценку. Как только до нее доходили эти новости, она тут же твердила мне: «У меня коллеги работают в школе! Что они подумают?». Поэтому мне приходилось стараться, чтобы не допускать подобного. Краснел, конечно, но сейчас понимаю, что вся эта дисциплина была не зря.

— Как вы с мамой поддерживаете общение? Ты же постоянно в разъездах - то Россия, то Европа…

Мама у меня активный пользователь социальных сетей, особенно «Фейсбука». Некоторые друзья, которые случайно попадали к ней на страничку, сразу догадывались, что женщина на главной фотографии моя мама. У нее вся стена завалена репостами моих фотографий и песен. Вчера, например, когда прилетел из Таллина в Ригу, сразу поехал к маме. Ведь знаю, что неделю буду отсутствовать в родном городе. Пообщались с ней обо всем, да и уехал… А так, созваниваемся с ней часто, особенно вечерами. Правда, звоню всегда первым я. Она переживает, что я могу быть занят, и попадет в неподходящий момент. Кстати, скоро ей исполнится 59 лет. Она родилась в один год с певицей Мадонной. Поэтому когда мама говорит: «Я уже старая!», я ей всегда отвечаю: «Мам, ты у меня как Мадонна!».

— Слушаешь тебя, и складывается впечатление, что ты идеальный сын.

Это неправда, у нас с мамой тоже бывают конфликты и ссоры. Особенно по поводу моей работы. Она у меня женщины консервативных взглядов.. Например, мама может отругать за то, что фотографируюсь полуголым.

Когда выпустил календарь со своими немного пикантными снимками, мама увидела это, мгновенно расстроилась. Спрашивает: «Ну зачем тебе это?». А когда я отправился на шоу «Хочу к Меладзе», она вообще была категорически против.

К тому же, мама была не в восторге от того, что я слушал русскую музыку. Но все нормализовалось, когда проект закончился. Она поняла, что в этом ничего нет плохого. Мамочка даже начала сама скачивать и прослушивать популярные песни российских исполнителей. Конечно, со стороны может показаться, что мама скептически относится к моим начинаниям. Но я знаю, что так будет только первое время. Даже не пытаюсь переубедить ее, знаю, что в итоге она все равно примет мою позицию.

— А есть моменты, за которые тебе было стыдно перед мамой?

Больше всего в детстве. Например, я всегда репетировал песни перед зеркалом. Естественно, думал, что дома никого нет. Мама неожиданно заходила в комнату, а там я нелепо танцую и пою в расческу. На тот момент мне казалось, что я делаю что-то постыдное. Потом в 10-12 лет я боялся выступать перед родными на Новый Год. Они так хотели услышать песни в моем исполнении, а я стеснялся, хоть с трех лет занимаюсь музыкой. А когда родственники присутствуют на моих концертах, мне вдвойне сложно выступать перед публикой. Волнуюсь, что им не понравится.

— Приходится выслушивать советы, рекомендации?

Мама - мой главный критик. Особенно в отношениях.

Как-то в 22 года я познакомил ее со своей девушкой. Она была старше меня на 8 лет, я совершенно не чувствовал этой разницы. Но мама очень насторожилась по этому поводу, не приняла ее.

Думаю, все из-за того, что они так и не познакомились с ней поближе.

— Вижу, о маме ты готов говорить бесконечно. Но про родного отца ты не рассказываешь…

Почему? Мой папа был моряком. Его звали Алвис. Он умер от рака крови, когда мне было всего 9 месяцев. В его честь я даже сделал татуировку на плече в виде якоря. О нем знаю лишь по фотографиям в альбомах и рассказам бабушки.

— Сильно ли на тебя повлияло его отсутствие в твоей жизни?

Я вырос абсолютно самостоятельным человеком. Конечно, обидно, что не познакомился с ним в осознанном возрасте, но чувствую его присутствие духовно.

Например, на финальных отборах шоу «Хочу к Меладзе» на сцене мне показалось, что он находится где-то рядом. Плюс ощущаю покойную бабушку, которая всегда переживала за меня и мои начинания. Я часто думаю об этих дорогих мне людях. Особенно когда в жизни происходят тяжелые моменты. Верю, папа и бабушка двигают меня в правильном направлении, где будет лучше.

— О каких тяжелых моментах ты говоришь?

Сегодня, если посмотреть на меня,

вряд ли подумаешь, что в детстве я был толстым, носил очки и имел неправильный прикус. Я не был красавцем, в которого влюблялись девочки. Наоборот, неудачником, над которым глумились. Соседские дети издевались, дразнили и обзывали меня. На тот момент мне было около 14 лет.

Тогда я не любил делиться ни с кем своими эмоциями, из-за этого часто находился в жуткой депрессии. Даже хотел покончить жизнь самоубийством. К тому же у нас в семье были финансовые трудности. Слава Богу, этот сложный период закончился.

Кстати, я в один момент понял, что должен справлять со своими проблемами сам. Сейчас, повзрослев, хочу сделать фонд или провести благотворительный вечер помощи детям, которые столкнулись с подобными историями.

— Семья не могла вытащить тебя из депрессивного состояния?

Мама чувствовала, что мне сложно принимать себя. Она думала, я перечитал подростковых журналов, и находиться в депрессии модно. Она не до конца понимала, что со мной творится… Впрочем, как и вся семья. Да и я им особо не рассказывал, потому что мне было стыдно и неприятно говорить на эту тему. Я занимался в музыкальной школе, но у меня не было друзей. Я даже плакал из-за этого. Но

в один день сказал себе: «Хватит раскисать!» Музыка стала моим спасением. Я поставил перед собой цель доказать всем обидчикам, что через 10 лет добьюсь успеха и славы. И сделаю для этого все возможное.

Мне повезло, что эта мечта была со мной с трех лет - желание писать музыку, выступать на сцене. Кстати, мне многие пишут в «Инстаграме»: «Спасибо за мотивацию», «Ты пример того, как нужно работать над собой!» В период подростковой депрессии у меня не было хорошего примера перед глазами. Я не мог ни на кого показать пальцем и сказать: «Хочу быть как он!». Пережив тяжелое детство, я понимаю, что нужно принимать себя таким, какой ты есть.

— Твоя мама смогла встретить свою любовь после смерти отца… Как принял отчима?

Я нисколько не протестовал ее счастью! Отчим очень много помогал моей маме. Например, каждое утро он отвозил нас с братьями в школу, которая находилась в нескольких десятках километров от дома. Помимо уроков, вечерами у меня было много концертов, а он находил время и туда меня отвезти. Даже когда у него не хватало денег на бензин, он находил способ доставить нас с братьями на занятия.

— В одном из твоих клипов использовались старые кадры с Жанной Фриске. Вы были знакомы?

Нет, с Жанной вышел неофициальный клип, где режиссером выступил Алан Бадоев. Идея работы появилась спонтанно, она заключалась в создании красивой картинки к аудио. В клипе и Полина Гагарина, и Вера Брежнева, и солистки группы «ВИА Гра»…

За свою режиссерскую карьеру Алан снял более 600 клипов. Так и нашлась запись с Жанной. У него было официальное право использовать материалы со съемок. Клип вышел за месяц до ее смерти. После его выхода родные Фриске не писали нам никаких обвинений. Я знал Жанну только по песням. Она для меня всегда была примером для подражания - как в творчестве, так и в жизни. К сожалению, у меня не получалось с ней познакомиться.

— У тебя очень своеобразные клипы. Например, ты можешь оголиться полностью или в качестве аксессуара использовать живых бабочек. Не боишься осуждения и обвинений в нетрадиционной сексуальной ориентации?

Не считаю свои клипы какими-то гомосексуальными. Во-первых, их придумывает талантливый режиссер Алан Бадоев. У него нестандартное мышление. В его видеороликах, к счастью, никогда не увидишь пародий на роскошную жизнь: крутые парни разъезжают на Мерседесах, пьют шампанское и снимают распущенных полуголых девиц. Все, что вы видите на экранах - это творческий замысел. Те же бабочки на лице. Больше скажу, в клипах Алана я сам совершенствую образы.

Мне уже 30 лет, я считаю себя серьёзным и состоявшимся мужчиной, которому все равно, что подумают другие люди.

Может в 20 лет я переживал бы, как на меня посмотрят и что скажут, а сейчас – нет! Думаю, когда я в возрасте, мне будет приятно посмотреть на себя молодого и обнажённого. Тем более, я много работаю над своим телом в спортзале и совсем не стесняюсь его показывать.

— Кому ты можешь позвонить из звезд шоу-бизнеса поздно ночью и попросить о помощи?

Я хорошо общаюсь певицей Анной Седоковой. Могу попросить у нее совета, а она у меня. Также мы можем покритиковать творческие работы друг друга. С Полиной Гагариной в дружеских отношениях, с Верой Брежневой, Светланой Лободой, девушками из группы «ВИА Гра».

Когда исполнительницы приезжают в Ригу на концерты, я обязательно их посещаю. Покупаю самые большие букеты цветов и дарю им. Кстати, с Верой у нас особые отношения.

Познакомиться с ней я мечтал давно. Когда она стоит в метре от меня, я начинаю при стеснятся и волноваться. Даже порой краснею. Она очень приятный и светлый человек. Рядом с Верой я чувствую себя 13-летним мальчиком.

— Если сравнить, как ты говорил по-русски два года назад и сейчас, можно заметить, какой есть прогресс. Что для этого делаешь?

Репетиторов у меня нет. В детстве с бабушкой смотрел сериал «Просто Мария» на русском языке с латвийскими субтитрами. Позже, в шестом классе научился читать и писать по-русски. В Латвии я не особо общался с русскими, а если приходилось, то с кучей ошибок.

Сейчас они тоже есть, но я уже могу говорить быстрее и не так долго думать над тем, что ответить. Хочу прочитать в оригинале произведения Достоевского, Пушкина, Толстого, но времени совсем не хватает.

Сейчас листаю только статьи из журналов, изучаю сайты. Кстати, это уже занимает не полчаса, как раньше, а лишь пять минут.

Кроме того, я каждый день общаюсь с носителями языка, благодаря этому больше практикую свою речь. Хотел бы стать ведущим телевизионной программы в России, где смогу строить предложения уже без ошибок, говорить красиво и отвечать на любые каверзные вопросы

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