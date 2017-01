Кто это? Агутин стал похож на Шварценеггера

Я пытался быть прозрачным, Но не мыслил быть немым. Я не мог бы слыть невзрачным, А случился зримым им. Я старался быть полезным, Бесполезным быть не фарс. Я когда-нибудь исчезну, Но, наверно, не сейчас. Я старался быть счастливым, Но не ведал, как им стать. А теперь я стал порывом, В исполняемых мотивах, Суть пытаясь передать!.. Вы простите, что сконфужен И не смейтесь, что не плох. Я живу, пока я нужен. Я живу, пока не сдох....

