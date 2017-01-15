Кто это? Агутин стал похож на Шварценеггера

Леонид Агутин
 

Леонид Агутин. Фото: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Леонид Агутин опубликовал интересную фотографию. Многочисленные поклонники не оставили снимок без внимания и заявили, что изменившийся артист похож на Арнольда Шварценеггера.

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Популярный исполнитель Леонид Агутин порядком навел шуму в своей ленте, когда опубликовал на страничке в популярной социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлел свои накачанные плечи и руки.

Сопроводил снимок артист проникновенным стихотворением, которое посвятил своему другу, поэту, композитору и певцу Игорю Николаеву, отмечающему сегодня, 17 января, день рождения.

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Однако не все подписчики присоединись к поздравлениям. Многие фанаты обратили внимание на резко изменившегося Агутина. Превосходная форма артиста привела их в восторг.

«Бог❤💋», «Супер!!!», «Красавец!», «В хорошей форме💪👍», «Огонь!!!👍🔥🔥🔥», «Бицухи прокачанные😍супер», «Прям Арнольд Шварцнегер!!!», «хорошо выглядите Леонид Николаевич )», «Какие изменения!» – так звучала лишь часть одобрительных комментариев поклонников.

Я пытался быть прозрачным, Но не мыслил быть немым. Я не мог бы слыть невзрачным, А случился зримым им. Я старался быть полезным, Бесполезным быть не фарс. Я когда-нибудь исчезну, Но, наверно, не сейчас. Я старался быть счастливым, Но не ведал, как им стать. А теперь я стал порывом, В исполняемых мотивах, Суть пытаясь передать!.. Вы простите, что сконфужен И не смейтесь, что не плох. Я живу, пока я нужен. Я живу, пока не сдох....

A photo posted by Леонид Агутин (@agutinleonid) on

Отметим, что Леонид редко демонстрирует свое тело. Популярный артист предпочитает публиковать в своем аккаунте не только собственные фотографии, но и близких. В частности, Агутин уделяет много внимания супруге, певице Анжелике Варум.

К примеру, пару дней назад Леонид разместил старое фото, на котором запечатлен с женой. В подписи к снимку Агутин поздравил Варум с годовщиной свадьбы.

В этом году исполняется 20 лет, как мы вместе работаем, а сегодня 19 лет, как мы вместе живём! Я невероятно благодарен своей любимой жене за эти годы. Если бы можно было вернуться на 20 лет назад, я бы поступил точно так же. Возьму на себя смелость полагать, что мы оба так думаем. Это удивительно сильное, яркое и уверенное чувство, когда ты понимаешь, что встретил не просто Любовь, а свою Судьбу. В общем, желаю нам счастья и вам, конечно, дорогие наши!

A photo posted by Леонид Агутин (@agutinleonid) on

«В этом году исполняется 20 лет, как мы вместе работаем, а сегодня 19 лет, как мы вместе живем! Я невероятно благодарен своей любимой жене за эти годы. Если бы можно было вернуться на 20 лет назад, я бы поступил точно так же.

Возьму на себя смелость полагать, что мы оба так думаем. Это удивительно сильное, яркое и уверенное чувство, когда ты понимаешь, что встретил не просто Любовь, а свою Судьбу», – оставил проникновенную подпись к фотографии Леонид Агутин.

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