Звезды Голливуда вышли на улицы с лозунгами против Дональда Трампа

Знаменитости приняли участие в демонстрации, прошедшей за день до инаугурации недавно избранного главы Америки. На митинге выступили актеры Джулианна Мур, Роберт Де Ниро, Марк Руфалло, Синтия Никсон, певица Шер и режиссер Майкл Мур. Свое мнение также выразил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.
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Накануне в Нью-Йорке состоялся митинг против недавно избранного президента Америки. Демонстрация прошла рядом с небоскребом «Трамп тауэр» на Манхэттене.
Непогода не помешала собраться тысячам человек. В акции протеста приняли участие знаменитости, в том числе Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Шер, Джулианна Мур, Салли Филд, Рози Перес, Синтия Никсон, Марк Руффало, Майкл Мур, а также мэр города Билл Де Блазио.
Люди, вышедшие на митинг против избрания Дональда Трампа президентом Америки, подвергали критике его взгляды и выдвигали требования к администрации главы государства.
Они скандировали: «У кого власть? У нас». Протестанты также подчеркивали, что готовы сопротивляться. Многие участники демонстрации высказывались в поддержку кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Общий тон акции задавали мэр Нью-Йорка, а также звезды мирового уровня. Самым первым выступил Роберт Де Ниро.
«Дональд Трамп – плохой пример для этого города и страны», – заявил артист.
Алек Болдуин заметно развеселил присутствовавших пародией на недавно избранного президента. Ранее актер демонстрировал ее в вечернем шоу Saturday Night Live. Артист также пожаловался на непогоду. «Тяжело долго стоять на морозе. Мне хочется в туалет, но так и быть, я потерплю», – заявил Болдуин в образе недавно избранного главы государства.
Затем Алек поделился своими взглядами на то, как должна работать администрация президента.
«Все эти люди думают, что нас можно сломить. Но они не понимают, что жители Нью-Йорка никогда не сдаются. Я родитель. Нашим детям никогда не поздно узнать, что происходит, а также научиться тому, как стать настоящими американцами, которые требуют хотят полной прозрачности своего правительства», – сказал Болдуин.
Proud to be an American and a New Yorker tonight, where 25K people came together peacefully (🙌🏻NYPD) to make it clear to our President-elect and his merry band of bad cabinet choices that we expect and are prepared to fight for equality, healthcare, climate change, civil rights, and the basic respect (without name calling, bullying and flat out lies) that every citizen deserves. 👏 @michaelmoore #juliannemoore @markruffalo #cher @shailenewoodley #alecbaldwin @cynthianixon @rosieperezbrooklyn @fisherstevens @sallyfieldofficial @greenpeace @aclu_nationwide @nycmayor #peacefulprotest #standup #westandunited
К слову, сам Дональд Трамп критически относится к выступлениям знаменитости.
«Пытался посмотреть шоу – это невозможно! Совершенно предвзято, не смешно, и пародия Болдуина хуже некуда. Жаль», –
такими словами миллиардер выразил свои впечатления от популярной программы.
Напомним, что демонстрация прошла за день до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне. Она пройдет 20 января в 11:30 по местному времени. После присяги Барак Обама улетит на военную базу, а рядом с Белым домом пройдет парад.
Ожидается, что на торжественной церемонии будут присутствовать сотни тысяч человек, в том числе Хиллари и Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер.Еще по этой теме