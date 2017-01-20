Звезды Голливуда вышли на улицы с лозунгами против Дональда Трампа

Знаменитости приняли участие в демонстрации, прошедшей за день до инаугурации недавно избранного главы Америки. На митинге выступили актеры Джулианна Мур, Роберт Де Ниро, Марк Руфалло, Синтия Никсон, певица Шер и режиссер Майкл Мур. Свое мнение также выразил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Накануне в Нью-Йорке состоялся митинг против недавно избранного президента Америки. Демонстрация прошла рядом с небоскребом «Трамп тауэр» на Манхэттене.

Непогода не помешала собраться тысячам человек. В акции протеста приняли участие знаменитости, в том числе Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Шер, Джулианна Мур, Салли Филд, Рози Перес, Синтия Никсон, Марк Руффало, Майкл Мур, а также мэр города Билл Де Блазио.

Реклама

Люди, вышедшие на митинг против избрания Дональда Трампа президентом Америки, подвергали критике его взгляды и выдвигали требования к администрации главы государства.

Они скандировали: «У кого власть? У нас». Протестанты также подчеркивали, что готовы сопротивляться. Многие участники демонстрации высказывались в поддержку кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

































Aizvērt Болдуин, Шер и другие знаменитости протестуют против Трампа в Нью-Йорке AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA AFP/EPA/REUTERS/LETA







Общий тон акции задавали мэр Нью-Йорка, а также звезды мирового уровня. Самым первым выступил Роберт Де Ниро.

«Дональд Трамп – плохой пример для этого города и страны», – заявил артист.

Алек Болдуин заметно развеселил присутствовавших пародией на недавно избранного президента. Ранее актер демонстрировал ее в вечернем шоу Saturday Night Live. Артист также пожаловался на непогоду. «Тяжело долго стоять на морозе. Мне хочется в туалет, но так и быть, я потерплю», – заявил Болдуин в образе недавно избранного главы государства.

De Niro at the New York Anti-inauguration Anti-trump. Did I mention I love De Niro and I love the Term Pre-trumpage, Michael Moore is genuis #Anti-inauguration #Anti-trump #deniro #robertdeniro #pre-trumpage #michaelmoore A photo posted by Suzanne Watson (@sculptbrown) on Jan 19, 2017 at 11:22pm PST

Затем Алек поделился своими взглядами на то, как должна работать администрация президента.

«Все эти люди думают, что нас можно сломить. Но они не понимают, что жители Нью-Йорка никогда не сдаются. Я родитель. Нашим детям никогда не поздно узнать, что происходит, а также научиться тому, как стать настоящими американцами, которые требуют хотят полной прозрачности своего правительства», – сказал Болдуин.

К слову, сам Дональд Трамп критически относится к выступлениям знаменитости.

«Пытался посмотреть шоу – это невозможно! Совершенно предвзято, не смешно, и пародия Болдуина хуже некуда. Жаль», –

такими словами миллиардер выразил свои впечатления от популярной программы.

Напомним, что демонстрация прошла за день до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне. Она пройдет 20 января в 11:30 по местному времени. После присяги Барак Обама улетит на военную базу, а рядом с Белым домом пройдет парад.

Ожидается, что на торжественной церемонии будут присутствовать сотни тысяч человек, в том числе Хиллари и Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер.

Еще по этой теме