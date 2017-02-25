Анисина подарила Джигурде ночь любви

Эпатажный российский актер Никита Джигурда встретился со своей возлюбленной фигуристкой Мариной Анисиной после пяти месяцев разлуки. Артист заявил, что жена подарила ему ночь любви.
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Встреча супругов состоялась 23 февраля, в девятую годовщину их свадьбы.
На своей странице в соцсети Джигурда выложил совместный снимок с Анисиной, дополнив фотографию стихотворением.
Судя по строчкам, написанным актером, это была прощальная встреча.
«Мне НОЧЬ ЛюбвИ прощАльной
подарИла моЯ Богиня АНИС...
и я овладел секретною ТАЙНОЙ,
не говорЯ: РОДная, ВЕРНИСЬ...
СКАЖУ: будь СЧАСТЛИВА, -
летЯ – в ВЫСЬ!», – написал Никита Джигурда.
Что подразумевает актер под словами «ночь любви», осталось без пояснения.
Ранее сообщалось, что, прилетев в Россию из Франции на съемки программы «Прямой эфир», Анисина остановится у подруги.
Фото из Instagram:
Недавно Никита рассказал, что Марина готова вернуться к нему, если он покрасит бороду и усы. Спустя несколько дней актер выполнил условие фигуристки. «Теперь к 23 февраля и к девятилетию со дня нашей свадьбы всех ждет сюрприз», – заявил Джигурда.
Напомним, Анисина и Джигурда развелись в декабре прошлого года.
Адвокат фигуристки в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами,
Анисина утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита, надеясь вернуть возлюбленную, снова подал апелляционную жалобу, уже на это решение суда. Супругам дали 40 дней на примирение.Еще по этой теме