Анисина подарила Джигурде ночь любви

Никита Джигурда и Марина Анисина (2011 г.)
 

Никита Джигурда и Марина Анисина (2011 г.). Фото: ITAR-TASS/ScanPix

Эпатажный российский актер Никита Джигурда встретился со своей возлюбленной фигуристкой Мариной Анисиной после пяти месяцев разлуки. Артист заявил, что жена подарила ему ночь любви.

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Встреча супругов состоялась 23 февраля, в девятую годовщину их свадьбы.

На своей странице в соцсети Джигурда выложил совместный снимок с Анисиной, дополнив фотографию стихотворением.

Судя по строчкам, написанным актером, это была прощальная встреча.

«Мне НОЧЬ ЛюбвИ прощАльной

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подарИла моЯ Богиня АНИС...

и я овладел секретною ТАЙНОЙ,

не говорЯ: РОДная, ВЕРНИСЬ...

СКАЖУ: будь СЧАСТЛИВА, -

летЯ – в ВЫСЬ!», – написал Никита Джигурда.

Что подразумевает актер под словами «ночь любви», осталось без пояснения.

Ранее сообщалось, что, прилетев в Россию из Франции на съемки программы «Прямой эфир», Анисина остановится у подруги.

Фото из Instagram:

Недавно Никита рассказал, что Марина готова вернуться к нему, если он покрасит бороду и усы. Спустя несколько дней актер выполнил условие фигуристки. «Теперь к 23 февраля и к девятилетию со дня нашей свадьбы всех ждет сюрприз», – заявил Джигурда.

Напомним, Анисина и Джигурда развелись в декабре прошлого года.

Адвокат фигуристки в качестве причины называл непреодолимые разногласия между супругами,

Анисина утверждала, что актер безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям. Никита, надеясь вернуть возлюбленную, снова подал апелляционную жалобу, уже на это решение суда. Супругам дали 40 дней на примирение.

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