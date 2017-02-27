Холли Берри искупалась нагишом после «Оскара-2017» и опубликовала видео

Известная актриса сняла платье и искупалась в бассейне после церемонии вручения кинонаград, выложив волнующее видео в Инстаграм.
Известная голливудская актриса Холли Берри опубликовала видео, на котором она снимает с себя платье и голая прыгает в бассейн. Кадры были сняты практически сразу же после церемонии вручения премии «Оскар».
«После долгой церемонии награждения девочка не может ждать, чтобы снять его!» — прокомментировала 50-летняя звезда видеозапись в своем Instagram.
Опубликованная видеозапись мгновенно взбудоражила поклонников актрисы. Фолловеры тут же засыпали ее комплиментами, а многие мужчины сетовали, что им не довелось побывать в роли оператора этого видео.
89-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля.