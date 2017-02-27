Холли Берри искупалась нагишом после «Оскара-2017» и опубликовала видео

Известная актриса сняла платье и искупалась в бассейне после церемонии вручения кинонаград, выложив волнующее видео в Инстаграм.

Известная голливудская актриса Холли Берри опубликовала видео, на котором она снимает с себя платье и голая прыгает в бассейн. Кадры были сняты практически сразу же после церемонии вручения премии «Оскар».

«После долгой церемонии награждения девочка не может ждать, чтобы снять его!» — прокомментировала 50-летняя звезда видеозапись в своем Instagram.

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Instagram

After a long award show a girl can't wait to take it off! @brunomars #24kmagic A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Feb 26, 2017 at 9:41pm PST

Опубликованная видеозапись мгновенно взбудоражила поклонников актрисы. Фолловеры тут же засыпали ее комплиментами, а многие мужчины сетовали, что им не довелось побывать в роли оператора этого видео.

89-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля.