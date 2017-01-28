«Держись, Цискаридзе!»: Пугачева показала танцующего сына

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: Edijs Pālens / LETA

Маленький Гарри поразил талантами подписчиков артистки. В видеоролике, которым поделилась Алла Борисовна на странице в социальной сети, можно разглядеть, как мальчик выполняет балетные па.

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Поклонники Аллы Пугачевой внимательно следят за новостями из ее жизни. Примадонна иногда показывает подписчикам в социальной сети, как проходят будни ее близнецов, Лизы и Гарри. Артистка гордится талантами детей. Маленькая дочка Пугачевой отлично танцует и уже учится петь. Как рассказывали знакомые звезды эстрады, Лиза часто бывает рядом с мамой во время работы над новыми песнями в звукозаписывающей студии.

Гарри также не перестает удивлять подписчиков Примадонны.

Мальчик растет копией папы, а его зажигательный смех не оставляет никого равнодушным. В новом ролике, которым поделилась в социальной сети Пугачева, Гарри крутится на одном месте и выполняет движения в балетном стиле.

В подписи к видео Алла Борисовна сравнила ребенка с известным танцором: «Держись, Цискаридзе!».

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Поклонники Аллы Борисовны остались поражены новым роликом с участием Гарри. «Цискаридзе покраснел», «Умничка, папочкин сынок!», «Детки ваши - просто чудо. Побольше видео с ними загружайте!», «Такой интересный, воодушевленный парень», «Поет и танцует одновременно!», «Приятно смотреть!» - писали фолловеры Пугачевой.

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Пока Алла мало рассказывает журналистам о жизни детей, тем не менее, при любой возможности, певица отмечает, что они очень похожи на них с мужем, Максимом Галкиным.

Некоторые пользователи Сети просят побольше выкладывать ролики с участием дочки. По словам фолловеров, наследница Примадонны просто очаровательна. Под одним из роликов с участием девочки подписчики не могли скрыть своих эмоций.

«Лиза, такая умничка! Настоящая кокетка, я в восторге от этого ребенка. Какая она чистая, светлая, яркая», «Малышка – протсо прелесть, столько энергии и задора в ней», «Настоящая принцесса, королева снимает! Обожаю вас», «Не могу не радоваться за вашу семью. Лиза такая кокетка, сколько в ней харизмы, кокетства, настоящая артистка», - отмечали поклонники Пугачевой.

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