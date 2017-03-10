Ушел в отрыв: Иван Дорн предстал в образе трансвестита и спел «оду проституткам»

Украинский певец Иван Дорн выпустил песню Collaba на английском языке. Он также опубликовал на своем YouTube-канале музыкальное видео на композицию. Как пишет портал Youredm, музыкант назвал трек «одой проституткам».

«Я их превозношу! Я хочу поговорить об их независимости, отваге, их травматическом опыте любви и высоком риске, с которым они сталкиваются», — заявил Дорн.

Клип был снят в Калифорнии. Collaba войдет в англоязычный альбом Дорна Open the Dorn.

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Иван Дорн — украинский певец, диджей и телеведущий, бывший участник группы «Пара Нормальных». С 2010 года начал сольную карьеру. В феврале 2017 года музыкант выпустил концертный альбом Jazzy Funky Dorn.

На шпильках и в мини-юбке



































Aizvērt «Стыцамэн» Иван Дорн ударил джазом и фанком по «Арене Рига» Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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