Экс-супруга миллионера кардинально сменила имидж ради новой любви

Известная российская модель и певица Алена Кравец, еще недавно публично заявившая о насилии со стороны экс-супруга миллионера на фоне ревности, сегодня открыто заявила, что у нее появилась любовь. С приходом перемен в личную жизнь Алена решила кардинально сменить имидж. Из платиновой блондинки женщина превратилась в жгучую брюнетку.
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Многие помнят Алену Кравец по частым появлениям в различных телешоу в образе девушки с ангельской внешностью: изящная фигура, тонкая талия, аккуратная прическа и длинные светлые волосы.
Однако недавно экс-супруга миллионера Руслана Кравеца попрощалась с привычным образом, чем шокировала поклонников.
«Мне после 18 лет блонда очень тяжело привыкнуть к родному русому, но уже самой нравится», - написала Алена. Большинство фолловеров не оценили эксперимент Алены и принялись открыто критиковать ее в комментариях.
«О нет... Мне так нравились ваши роскошные белокурые локоны», «Блондинкой лучше», «Блондинкой было так хорошо», - отметили подписчики.
Кравец не стала акцентировать внимание на недоброжелателях и отметила, что перемены в ее внешности по достоинству оценил новый возлюбленный. «Мужчине моему очень нравится. Любят не за волосы и цвет», - парировала модель.
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