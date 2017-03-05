Экс-супруга миллионера кардинально сменила имидж ради новой любви

Известная российская модель и певица Алена Кравец, еще недавно публично заявившая о насилии со стороны экс-супруга миллионера на фоне ревности, сегодня открыто заявила, что у нее появилась любовь. С приходом перемен в личную жизнь Алена решила кардинально сменить имидж. Из платиновой блондинки женщина превратилась в жгучую брюнетку.

Многие помнят Алену Кравец по частым появлениям в различных телешоу в образе девушки с ангельской внешностью: изящная фигура, тонкая талия, аккуратная прическа и длинные светлые волосы.

Публикация от Алена Кравец /Alena Kravets (@kravetsalena) Мар 5 2017 в 9:05 PST

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Однако недавно экс-супруга миллионера Руслана Кравеца попрощалась с привычным образом, чем шокировала поклонников.

Публикация от Алена Кравец /Alena Kravets (@kravetsalena) Мар 8 2017 в 6:12 PST

«Мне после 18 лет блонда очень тяжело привыкнуть к родному русому, но уже самой нравится», - написала Алена. Большинство фолловеров не оценили эксперимент Алены и принялись открыто критиковать ее в комментариях.

«О нет... Мне так нравились ваши роскошные белокурые локоны», «Блондинкой лучше», «Блондинкой было так хорошо», - отметили подписчики.

Не могу не разместить это видео из "истории".. Чудесный день и прекрасные эмоции😉 Делюсь с вами😇 Люблю ❤️😘 #АленаКравец #настроениеогонь😜🔥 Публикация от Алена Кравец /Alena Kravets (@kravetsalena) Мар 11 2017 в 12:56 PST

Кравец не стала акцентировать внимание на недоброжелателях и отметила, что перемены в ее внешности по достоинству оценил новый возлюбленный. «Мужчине моему очень нравится. Любят не за волосы и цвет», - парировала модель.

Публикация от Алена Кравец /Alena Kravets (@kravetsalena) Мар 9 2017 в 12:41 PST

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