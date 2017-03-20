Алла Пугачева рассказала о тяжелой болезни Владимира Кузьмина

О том, что известный музыкант и исполнитель Владимир Кузьмин страдает от тяжелого недуга рассказала Алла Пугачева. Певица приняла участие в передаче Первого канала «Сегодня вечером», посвященной 40-летию сценической деятельности лугендарного композитора.

Передача вышла в эфир 18 марта, а среди гостей особое место занимали женщины, судьба которых в определенные моменты жизни была связана с артистом. Самой яркой среди них, безусловно, считается примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

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«Сразу скажу, что знакомство с этим удивительным музыкантом, гениальным композитором, гитаристом, поэтом - это огромный этап моей жизни. Мы настолько обогатили друг друга», - с восхижением произнесла Алла.

«Это потрясающий музыкант, гениальный композитор. Знакомство с Владимиром Кузьминым – это очень большой этап в моей жизни. Мы настолько обогатили друг друга», — рассказала примадонна.

Также Пугачева решила поделиться с поклонниками Кузьмина нерадостной новостью о его здоровье. Оказалось, что у музыканта периодически возникают симптому рассеяного склероза. «Я всегда страшно злилась, когда говорили, что Володя пьяный выходил на сцену. Сейчас пришло время признаться. У него бывали и раньше приступы рассеяного склероза», - заявила певица.

Рассеяный склероз - это хроническое заболевание, вызывающая проблемы с ясностью сознания, зрением, равновесием, сопровождающееся постоянным чувством усталости и нарушением умственной и физической активности.

Поклонников такая новость встревожила, ведь не секрет, что подобное аутоимунное заболевание поражает несколько отделов нервной системы и может привести к серьезным последствиям.

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