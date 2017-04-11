СМИ назвали новую причину развода Анджелины Джоли и Брэда Питта

Брэд Питт и Анджелина Джоли
 

Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: REUTERS/Scanpix

Пока Анджелина Джоли и Брэд Питт справляются с эмоциями после скандального расставания, СМИ продолжают анализировать причины их развода. Несмотря на то, что официальной версией остается опасение Анджелины за жизнь своих детей и ссоры Питта с ними, появилась и другая версия событий.

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Йен Галперин, который в данный момент работает над документальным фильмом о «самой красивой паре Голливуда», сообщает, что разлад в семье Джоли-Питтов наступил еще раньше, и причиной тому стал актер и брат актрисы ­ - Джеймс Хейвен.

Галперин сообщает, что нездоровые отношения Джоли с братом выводили ее мужа из себя.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт

Фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт0

Одно время Джеймс жил в доме пары, чем ужасно раздражал Брэда, и в итоге он поставил Джоли ультиматум: либо брат, либо он. И, видимо, актриса сделала выбор в пользу своей родни. Множество скандалов в семье Джоли и Питта привели к тому, что она не смогла дальше жить со своим супругом и выбрала брата.

Йен говорит, что именно Хейвен забил последний гвоздь в крышку гроба этого брака, а вовсе не отношения Пита с детьми, однако пара не хотела бы афишировать эту информацию.

Напомним, что Джеймс Хейвен Войт — родной брат Анджелины Джоли и сын Джона Войта и Маршелин Бертран. Его можно увидеть во второстепенных ролях различных сериалов и фильмов, а его скандальный поцелуй с сестрой в 2000 году во время «Оскара» вызвал большую шумиху в прессе. После этого в СМИ не раз писали о странных отношениях между родственниками, однако Джоли никогда не реагировала на эти слухи.

Анджелина Джоли со своими шестью детьми в Камбодже

Фото: Анджелина Джоли со своими шестью детьми в Камбодже0

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