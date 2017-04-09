В Америке найден «двойник» Анджелины Джоли

Мать двух детей Мелисса Байзен, живущая в штате Висконсин (США), обрела всемирную популярность благодаря своей схожести с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Женщина рассказала, что её часто принимают за знаменитость. Она также призналась, что, несмотря на свою эффектную внешность, к себе относится достаточно критично.

Однако сравнение с голливудской дивой повышает ее самооценку.

Sometimes I just don't want to look up 🙈😁 #simple#trenchcoat#classicponytail#introvertprobs A post shared by Melissa Baizen (@melwood1982) on Apr 11, 2017 at 6:19pm PDT

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And bring my warm weather clothes out 😁🌸#floppyhat#blackonblack#longhairdontcare#archedbrows#cheekbonesfordays A post shared by Melissa Baizen (@melwood1982) on Apr 9, 2017 at 5:50pm PDT

«Двойник» Анджелины Джоли живёт обычной жизнью. У неё есть муж и два ребенка.

Женщина признается, что повышенное внимание хоть и приятно, но иногда его бывает слишком много.

#calm#blackismyhappycolor A post shared by Melissa Baizen (@melwood1982) on Apr 8, 2017 at 9:13pm PDT

Two of my fav pics in the background #jerrygarciaforever#oldguitarist#picasso A post shared by Melissa Baizen (@melwood1982) on Apr 8, 2017 at 7:30pm PDT

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