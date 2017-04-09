В Америке найден «двойник» Анджелины Джоли

Мать двух детей Мелисса Байзен, живущая в штате Висконсин (США), обрела всемирную популярность благодаря своей схожести с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.
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Женщина рассказала, что её часто принимают за знаменитость. Она также призналась, что, несмотря на свою эффектную внешность, к себе относится достаточно критично.
Однако сравнение с голливудской дивой повышает ее самооценку.
«Двойник» Анджелины Джоли живёт обычной жизнью. У неё есть муж и два ребенка.
Женщина признается, что повышенное внимание хоть и приятно, но иногда его бывает слишком много.
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