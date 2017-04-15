Пугачева отметила свой 68-й день рождения. Смотрите, с кем и в каком наряде!

15 апреля Алла Пугачева отметила свой 68-й день рождения в компании близких друзей и родственников.
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Известно, что в ее доме собрались композитор Игорь Николаев с женой певицей Юлией Проскуряковой, актриса Олеся Судзиловская, дизайнер Валентин Юдашкин с женой Мариной, дочь Примадонны Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и детьми. Торжественный момент сбора гостей запечатлели на совместном фото. «С Днем Рождения, Мама!», – подписала снимок Кристина Орбакайте.
Свой день рождения Алла Пугачева решила встретить в длинном светлом платье, кокетливо обнажающем плечи.