Пугачева отметила свой 68-й день рождения. Смотрите, с кем и в каком наряде!

15 апреля Алла Пугачева отметила свой 68-й день рождения в компании близких друзей и родственников.

Известно, что в ее доме собрались композитор Игорь Николаев с женой певицей Юлией Проскуряковой, актриса Олеся Судзиловская, дизайнер Валентин Юдашкин с женой Мариной, дочь Примадонны Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и детьми. Торжественный момент сбора гостей запечатлели на совместном фото. «С Днем Рождения, Мама!», – подписала снимок Кристина Орбакайте.

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C Днем Рождения, Мама! Happy Birthday to my beautiful mom! #allapugacheva @alla_orfey A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on Apr 15, 2017 at 10:22am PDT

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Свой день рождения Алла Пугачева решила встретить в длинном светлом платье, кокетливо обнажающем плечи.

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