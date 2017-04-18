Дело к свадьбе? Таинственный жених дарит Виктории Боне умопомрачительные букеты

Похоже, что сердце 37-летней Виктории Бони действительно занято. 18 апреля российская телеведущая и модель опубликовала в своем Инстаграме фото, где показала шикарный букет, который ей преподнес таинственный незнакомец.

Не так давно во время одного из прямых эфиров Виктория Боня призналась, что нашла свое счастье в объятиях другого мужчины. Однако наотрез отказалась показывать или раскрывать имя таинственного избранника.

Телеведущая не скрывает, что отношения с новым возлюбленным у нее очень серьезные, и она от него без ума.

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На днях Виктория опубликовала в своем Инстаграме снимок, где она позирует на фоне 1001 розы.

«Очень приятно, когда просыпаешься утром, а тебе приходит доставка с тысячей и одной розой... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)» — написала Боня.

Поклонникам остается только гадать, подарил ли этот букет таинственный поклонник, за которого Виктория собирается замуж.

«Вика, ну раскрой его имя, все интересно знать, что это за прекрасный и щедрый мужчина», «Будущим муж подарил?», «По-моему он серьезно в вас влюбился!» — написали фолловеры в комментариях к кадру.

Впрочем, Боня, судя по всему, не собирается делиться с подписчиками подробностями своей личной жизни.

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