СМИ: Сестру Эвелины Бледанс приговорили к трем годам колонии за контрабанду

40-летняя Диана Блёданс осуждена за контрабанду сильнодействующих психотропных веществ, сообщает портал Life.ru.

По данным издания, сестра популярной артистки пыталась провезти в Россию с Украины более девяти граммов трамадола. Решением Красносулинского районного суда Ростовской области Диана Блёданс осуждена по статье 226.1 часть 1 УК РФ на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сама Эвелина Бледанс приговор сестре прокомментировала достаточно жестко.

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«Я с людьми, которые торгуют наркотиками, не хочу иметь ничего общего», - сказала актриса.

Она отметила, что давно не общается с родственницей и не собирается отвечать за поступки взрослого человека.

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