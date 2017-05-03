Знаменитая актриса, сражающаяся с раком, вступила в ремиссию

Американская актриса Шеннен Доэрти, страдающая от рака груди, объявила о том, что теперь находится в состоянии ремиссии. Эксперты в области лечения опухолей рассказали, что это значит.

Два года назад американская кинозвезда Шеннен Доэрти, известная по своей работе в культовом телесериале «Беверли-Хиллз, 90210», объявила о том, что страдает от рака груди. И вот теперь актриса обратилась к своим поклонникам, которых она регулярно информирует о состоянии здоровья, чтобы объявить о вступлении в период ремиссии.

Шеннен призналась, что последние результаты сканирования ее организма воодушевляют, а значит, в настоящее время женщина может вздохнуть спокойно.

Но эксперты в области лечения опухолей подчеркивают, что ремиссия рака не означает окончательной победы над ним, и Доэрти рано расслабляться.

Существуют две разновидности ремиссии - частичная и полная. К сожалению, Шеннен Доэрти не указала, с какой она сейчас имеет дело.

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Частичная ремиссия означает, что наличие опухоли в организме всё еще фиксируется, однако само злокачественное новообразование существенно уменьшилось в размере. Это позволяет пациентке на некоторое время воздержаться от тяжелого лечения, имеющего массу побочных эффектов.

При полной ремиссии никаких признаков рака в организме не остается, но это совсем не значит, что болезнь не вернется.

В том случае, если опухоль груди распространилась на лимфатические узлы и пациентка прошла через мастэктомию и облучение, вероятность рецидива рака составляет приблизительно 6%. Из-за этого врачи должны постоянно осматривать пациентку на предмет повторного возникновения рака для начала своевременного лечения.























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Шеннен Доэрти рассказала, что раздумывала о необходимости приема таблеток в следующие 5 лет, но она боится их побочных эффектов. Речь идет о лекарстве тамоксифен - старейшем и наиболее часто выписываемом препарате для пациентов с раком груди, находящихся в состоянии ремиссии. Самым значительным преимуществом этого препарата является снижения риска рака груди на 50%, а также уменьшение опасности возникновения новых опухолей. Однако

тамоксифен известен побочными эффектами - так называемым «химическим мозгом» (общим термином для спутанности сознания, потери памяти и других когнитивных нарушений).

Среди других побочных эффектов: аномальные кровотечения из влагалища, боли, одышка, проблемы с речью, зрением, сильная боль в костях и области опухоли, приливы и депрессии, а также тревожные состояния.











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