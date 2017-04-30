45-летняя Лера Кудрявцева беременна от своего молодого супруга?

Российские СМИ сообщают о второй беременности Леры Кудрявцевой. А на днях популярную телеведущую журналисты сфотографировали с округлившимся животом.

Поклонники решили, что 45-летняя Лера точно находится в положении.

Кудрявцева сейчас предпочитает одежду свободного кроя и на многих фото видно, как она прикрывает живот рукой или сумкой.

Для посещения шоу Филиппа Киркорова Лера выбрала черное короткое платье и пальто - опять же - свободного кроя. В холле Кремлевского дворца ее сфотографировали, и многие поклонники Кудрявцевой заметили округлившийся живот.

Фото из Instagram:

На дне рождения Короля @fkirkorov 👑 С моими любимыми @malakhov007 и @senkoff 😘 A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on Apr 30, 2017 at 3:53pm PDT

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Напомним, в 2013 году Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который младше ее на 16 лет. Для спортсмена этот возможный ребенок будет первым, а у Кудрявцевой уже есть 27-летний сын от предыдущего брака.

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