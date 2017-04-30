45-летняя Лера Кудрявцева беременна от своего молодого супруга?

Лера Кудрявцева
 

Лера Кудрявцева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Российские СМИ сообщают о второй беременности Леры Кудрявцевой. А на днях популярную телеведущую журналисты сфотографировали с округлившимся животом.

Поклонники решили, что 45-летняя Лера точно находится в положении.

Кудрявцева сейчас предпочитает одежду свободного кроя и на многих фото видно, как она прикрывает живот рукой или сумкой.

Для посещения шоу Филиппа Киркорова Лера выбрала черное короткое платье и пальто - опять же - свободного кроя. В холле Кремлевского дворца ее сфотографировали, и многие поклонники Кудрявцевой заметили округлившийся живот.

Фото из Instagram:

Реклама

Напомним, в 2013 году Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который младше ее на 16 лет. Для спортсмена этот возможный ребенок будет первым, а у Кудрявцевой уже есть 27-летний сын от предыдущего брака.

Еще по этой теме
У Леры Кудрявцевой обнаружили наследственное заболевание

У Леры Кудрявцевой обнаружили наследственное заболевание

Лера Кудрявцева рассказала о потере

Лера Кудрявцева рассказала о потере

Лера Кудрявцева рассказала, как стала жертвой домашнего насилия

Лера Кудрявцева рассказала, как стала жертвой домашнего насилия


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 270000 EUR
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

Сможет ли Porsche Cayenne сдвинуть самолет Airbus A380? Hi-Tech

Сможет ли Porsche Cayenne сдвинуть самолет Airbus A380?

Apple сообщила о падении продаж iPhone Hi-Tech

Apple сообщила о падении продаж iPhone

Болезнь, которую могут принести в Европу беженцы Новости

Болезнь, которую могут принести в Европу беженцы

Microsoft представила Sufrace Laptop на новой Windows 10S Hi-Tech

Microsoft представила Sufrace Laptop на новой Windows 10S

Резекне: 14-летний водитель устроил тяжелую аварию Новости

Резекне: 14-летний водитель устроил тяжелую аварию

Личная жизнь

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 