Пугачева, Бабкина и другие звезды вспомнили молодость на вечеринке в стиле 90-х

20 мая Олесе Судзиловской исполнилось 43 года. По этому поводу российская актриса решила устроить праздник в стилистике 90-х годов. Гости, среди которых были Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Жасмин и другие знаменитости, ответственно отнеслись к соблюдению дресс-кода вечеринки.

Свое 43-летие Олеся Судзиловская отметила в кругу друзей в модном столичном ресторане Soho Country Club. Поздравить актрису с днем рождения в теплый майский вечер прибыли многие звезды шоу-бизнеса.

Звезды на вечеринке 90х #пугачева #орбакайте #звезды #шоубизнес A post shared by top_hot_news -💣 шоубизнеса (@top_hot_news) on May 20, 2017 at 1:10pm PDT

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Торжество Судзиловская решила организовать в стилистике 90-х и сама появилась на нем в расшитом пайетками платье и джинсовке. Большинство гостей также соблюли дресс-код.

Так, Алла Пугачева пришла на праздник в сарафане в горох и белых лосинах, дополнив образ своим знаменитым бантом, а ее старшая дочь Кристина Орбакайте выбрала блестящее короткое платье с широким поясом.

Мужчины также ответственно отнеслись к выбору нарядов. Гости не могли оторвать глаз от яркой косухи Филиппа Киркорова. А супруг именинницы, бизнесмен Сергей Дзебань, оделся в джинсовый комбинезон.

Также на мероприятии в характерных нарядах появились Надежда Бабкина, Ольга Кабо, Жасмин и другие селебрити.

Дорогая @olesya_sudzilovskaya спасибо тебе за супер праздник 🙏💥💥💥💥💥 Публикация от Александра Серова (@serovalexandra) Май 20 2017 в 11:51 PDT

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