Пугачева, Бабкина и другие звезды вспомнили молодость на вечеринке в стиле 90-х

20 мая Олесе Судзиловской исполнилось 43 года. По этому поводу российская актриса решила устроить праздник в стилистике 90-х годов. Гости, среди которых были Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Жасмин и другие знаменитости, ответственно отнеслись к соблюдению дресс-кода вечеринки.
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Свое 43-летие Олеся Судзиловская отметила в кругу друзей в модном столичном ресторане Soho Country Club. Поздравить актрису с днем рождения в теплый майский вечер прибыли многие звезды шоу-бизнеса.
Торжество Судзиловская решила организовать в стилистике 90-х и сама появилась на нем в расшитом пайетками платье и джинсовке. Большинство гостей также соблюли дресс-код.
Так, Алла Пугачева пришла на праздник в сарафане в горох и белых лосинах, дополнив образ своим знаменитым бантом, а ее старшая дочь Кристина Орбакайте выбрала блестящее короткое платье с широким поясом.
Максим Галкин опубликовал необычное фото с Аллой Пугачевой __________________________________ На днях Максим Галкин опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram милое семейное фото, на котором Максим вместе со своей супругой Аллой Пугачевой предстали в необычном образе. У Аллы Пугачевой яркий макияж и большой бант на голове, Максим тоже выглядит молодо и ярко. Оказывается, звездная пара решила провести субботний вечер на вечеринке в стиле девяностых. " Едем на вечеринку в стиле 90-х. Алла по этому случаю надела свой легендарный бант" - подписал фото Максим. Максим Галкин часто радует поклонников семейными видео и фотографиями. Недавно он опубликовал трогательное видео трехлетней дочери Лизы, которая показывает папе божью коровку и предлагает отнести ее домой, чтобы показать маме. #Пугачева #Галкин
Мужчины также ответственно отнеслись к выбору нарядов. Гости не могли оторвать глаз от яркой косухи Филиппа Киркорова. А супруг именинницы, бизнесмен Сергей Дзебань, оделся в джинсовый комбинезон.
Также на мероприятии в характерных нарядах появились Надежда Бабкина, Ольга Кабо, Жасмин и другие селебрити.
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