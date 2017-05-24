ФОТО: Ирина Шейк впервые после родов вышла на красную дорожку

31-летняя Ирина Шейк прилетела на Лазурный берег ради премьеры японского фильма «Сияние» на Каннском кинофестивале, которая прошла вечером 23 мая. Супермодель и молодая мама выглядела великолепно и пребывала в отличном настроении.

Российская топ-модель Ирина Шейк до сих пор не комментирует важное событие, два месяца назад произошедшее в ее жизни — рождение первенца, дочери Леи де Сейн, от возлюбленного Брэдли Купера.

Однако, судя по свежим фото красавицы, которая вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля на премьере фильма Наоми Кавасе «Сияние», у Ирины все просто отлично.

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Фото: EPA/Scanpix

Шейк выглядела невероятно стройной и грациозной в платье Atelier Versace лимонного оттенка, подчеркнувшем ее знаменитые формы.

Such an amazing time being back in Cannes with my @lorealmakeup family!💛✨ Can't thank you enough @donatella_versace for this beautiful custom dress.. 👑😘😘 #LorealCannes #LorealMakeUp #lorraineschwartz A post shared by irinashayk (@irinashayk) on May 23, 2017 at 5:57pm PDT

Любопытно, что супермодель приехала в Канны лишь на один вечер — на премьеру «Сияния», а прогремевший во Дворце Фестивалей гала-ужин в честь 70-летнего юбилея киносмотра она предпочла пропустить. Должно быть, Ирина торопилась домой в Лос-Анджелес к маленькой дочери.



































































































































































































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