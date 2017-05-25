Годы беспощадны: Звезда кино Микки Рурк стал неузнаваем

Американский актер Микки Рурк, который печально известен своим пристастием к пластической хирургии, был замечен папарацци во время одной из прогулок по Лос-Анджелосу, и снова привлек внимание своей изменившейся внешностью.

64-летний актер, у которого за плечами карьера профессионального боксера, ложился под скальпель не один раз и за годы хирургических манипуляций изменился до неузнаваемости.



















Aizvērt В Лос-Анджелесе замечен постаревший Микки Рурк Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News







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При этом Рурк продолжает активно сниматься в кино.

Совсем недавно он сыграл в новой картине «Тигр», в котором речь идет о неком боксере, которому из-за внешности запрещено принимать участие в боях.

Кстати, с 2009 года знаменитый актер встречается с русской моделью Анастасией Макаренко и часто наведывается в Россию.

Так Микки Рурк выглядел в ранние годы своей карьеры

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