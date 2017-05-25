ФОТО: Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина сменила дерзкий имидж

Екатерина Скулкина
 

Екатерина Скулкина. Фото: instagram.com

40-летняя Екатерина Скулкина довольно часто примеряет непривычные образы ради работы. Вот и на днях она продемонстрировала в своем Инстаграме очередную бьюти-трансформацию, представ на новом снимке с пышными афрокудрями, которые очень понравились ее многочисленным подписичкам.

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25 мая Екатерина Скулкина выложила в Инстаграм новое селфи, на котором большинство фолловеров сперва ее не узнали.

На снимке актриса позирует с непривычной для себя укладкой — мелкими и объемными кудрями.

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В подписи к фото сильно постройневшая за последнее время Екатерина сразу же поспешила объяснить, ради чего она решилась на кардинальную смену имиджа.

«Доброго утра и хорошего дня всем-всем-всем! Счастья и блеска в глазах! А мы в ночи закончили съемки первых двух передач нового сезона CW и это было круто!» — сообщила Скулкина.

Фолловеры сразу же оценили яркое перевоплощение Екатерины и отметили, что с афрокудрями она стала выглядеть как истинная леди: «Очень привлекательно. Очень!», «Миледи 2017!», «Просто сок!!!! Вы прелесть», «Скулкина, делай так всегда, очень круто!!!!!», «Кудряшка Сью», «Какая классная! Очень идет Екатерине завивка!», «Красотка! Как вам идет — 10 лет», «Прям Барбара (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)».

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