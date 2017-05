ФОТО: Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина сменила дерзкий имидж

Доброго утра и хорошего дня всем-всем-всем! Счастья и блеска в глазах!😘 А мы в ночи закончили съемки первых двух передач нового сезона CW💃 и это было круто! Спасибо за "марафет" любимым @elvirariabtseva_makeup @kostina_makeup @kristi_muah @dinamera @maxhairstyler 😘

A post shared by Ekaterina SKULKINA (@eskulkina) on May 25, 2017 at 12:18am PDT