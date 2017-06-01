Дмитрий Маликов рассказал, как в его жизни появился диагноз СПИД

В молодости с артистом произошла неприятная история, о которой он рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю. В рамках беседы артист упомянул о том, сколько у него поклонниц на сегодняшний день, как планирует праздновать свое 50-летие и о том, какие ситуации заставили его поволноваться в молодости.
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Так, по словам Маликова в далеких 90-х с ним произошла «дикая и ужасная ситуация», которая потрепала нервы как ему, так и его родителям.
«Был то ли 1990-й, то ли 1992 год. Моим родителям позвонили из медицинского учреждения и сказали: «Знаете, а у вашего сына был контакт с девушкой, которая инфицирована СПИДом».
Тогда как раз была первая эпидемия… И все это было подстроено так, что какое-то время мы не то, чтобы поверили, а начали переживать. Потом я сдал анализы, и они ничего не показали», –
поделился воспоминаниями Дмитрий Маликов.
Потом Маликов ещё не раз попадал в неоднозначные ситуации с девушками.
Со СПИДом историй больше не было, но
представительницы прекрасной половины несколько раз приходили с детьми на руках к родителям артиста, говоря, что он является их отцом.
Мало того, нередко поклонницы писали на стенах в подъезде дома, где жил певец, любовные признания.Еще по этой теме