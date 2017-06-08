ФОТО: В Сочи состоялось грандиозное открытие «Кинотавра-2017»

Каждый год этого события ждут с нетерпением актеры, режиссеры, продюсеры, журналисты и светские дамы. Уникальный российский фестиваль у моря, в рамках которого целую неделю талантливые съемочные группы презентуют свои работы, а звездные гости раньше всех оценивают новые ленты на закрытых просмотрах, по традиции проходит в Сочи. 7 июня состоялась торжественная церемония открытия «Кинотавра», где уже в 28-й раз собрался весь цвет российского кинематографа.

На открытии «Кинотавра» на красную дорожку пускали только избранных, но очередь все равно скопилась огромная: уж очень много звезд прибыло на церемонию.

В числе первых мимо многочисленных зрителей, фотографов и журналистов продефилировали члены жюри фестиваля — Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Марина Александрова...

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Следом за ними появились Елизавета Боярская, Светлана Бондарчук, Светлана Ходченкова, Глюкоза, Наталья Рудова, Дарья Чаруша и многие другие знаменитости.

Но самые громкие овации сорвали актеры из сериала «Воронины» — так громко, как им, не аплодировали никому. Публика долго не хотела отпускать любимцев: поклонники только успевали просить у них автографы.

Официальная часть прошла в дружеской атмосфере. Ведущими вечера стали Риналь Мухаметов и Петр Федоров. Им удалось развеселить уставшую за день звездную публику и сделать церемонию поистине незабываемой.

Фотографии всех гостей открытия киносмотра вы увидите в нашей галерее. Как вы считаете, чей образ можно назвать самым удачным?





































































































































































Aizvērt В Сочи состоялось открытие кинофестиваля "Кинотавр" Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix Sputnik/Scanpix







Программа фестиваля

Конкурсные фильмы

В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов - «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Близкие» Ксении Зуевой, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Жги» Кирилла Плетнева, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Мертвым повезло» Вадима Валиуллина, «Мифы о Москве» Александра Молочникова, «Рок» Ивана Шахназарова, «Прорубь» Андрея Сильвестрова, «Скоро все кончится» Алексея Рыбина, «Теснота» Кантемира Балагова, «Три сестры» Юрия Грымова, «Турецкое седло» Юсупа Разыкова. Половина конкурсных лент - дебюты.

Председателем жюри основного конкурса стал народный артист РФ Евгений Миронов, в жюри вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.

Председателем жюри «Кинотавр. Короткий метр» стал Сергей Мокрицкий. В этой программе 28 фильмов.

Внеконкурсные показы и деловая программа

Вне конкурса на «Кинотавре» покажут картину «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, получившую приз жюри на Каннском кинофестивале.

На закрытии фестиваля 14 июня, после церемонии вручения основных призов, публика увидит киноальманах «Про любовь. Только для взрослых», который, в частности, снимали Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили.

Кроме того, на площади в центре Сочи бесплатно покажут картины «28 панфиловцев», «Большой», «Викинг», «Время первых», «Дуэлянт», «Ледокол» и другие.

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