Видео: Лайма Вайкуле раскрыла секрет похудения Аллы Пугачевой

Лайма Вайкуле
 

Лайма Вайкуле. Фото: Evija Trifanova/LETA

Многочисленные поклонники 68-летней Аллы Пугачевой продолжают гадать, как певице удается сохранять столь цветущий вид. И, пожалуй, больше всего их волнует секрет стройности Примадонны. Раскрыть карты и расставить все точки над i решила 63-летняя Лайма Вайкуле. Недавно она опубликовала видео, в котором не только рассказала, но и показала, как худеет Алла Борисовна.

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11 июня Лайма Вайкуле опубликовала в своем Инстаграме забавное видео, пролившее свет на некоторые бьюти-секреты Аллы Пугачевой.

В ролике две подруги решили ответить на вопрос, который уже очень давно задают им поклонники — в чем секрет стройности?

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Ответ оказался довольно простым — посмотрите видео, чтобы его узнать!

#ДАМЫСДЮН. #ЛАЙМАЛЛА

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

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