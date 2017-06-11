Видео: Лайма Вайкуле раскрыла секрет похудения Аллы Пугачевой

Многочисленные поклонники 68-летней Аллы Пугачевой продолжают гадать, как певице удается сохранять столь цветущий вид. И, пожалуй, больше всего их волнует секрет стройности Примадонны. Раскрыть карты и расставить все точки над i решила 63-летняя Лайма Вайкуле. Недавно она опубликовала видео, в котором не только рассказала, но и показала, как худеет Алла Борисовна.

11 июня Лайма Вайкуле опубликовала в своем Инстаграме забавное видео, пролившее свет на некоторые бьюти-секреты Аллы Пугачевой.

В ролике две подруги решили ответить на вопрос, который уже очень давно задают им поклонники — в чем секрет стройности?

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Ответ оказался довольно простым — посмотрите видео, чтобы его узнать!

#ДАМЫСДЮН. #ЛАЙМАЛЛА Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Июн 11 2017 в 7:45 PDT

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