ВИДЕО: Неизвестный публично поцеловал ягодицы Ани Лорак

Ани Лорак
 

Ани Лорак. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В Москве во время вручения премии «Муз-ТВ» неизвестный мужчина подбежал к певице Ани Лорак и поцеловал ее в грудь, а затем - в ягодицы. Видео с инцидента было обнародовано в YouTube.

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На мероприятие певица прибыла в сопровождении своего супруга Мурата Налчаджиоглу.

Как позже сообщили украинские СМИ, на артистку напал пранкер Дмитрий Торин. Он подбежал к артистке два раза, поцеловав вначале ее ноги и грудь, а после - ягодицы.

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При этом во второй раз супруг Лорак уже был готов и отогнал надоедливого мужчину ногой.

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