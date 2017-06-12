ВИДЕО: Неизвестный публично поцеловал ягодицы Ани Лорак

В Москве во время вручения премии «Муз-ТВ» неизвестный мужчина подбежал к певице Ани Лорак и поцеловал ее в грудь, а затем - в ягодицы. Видео с инцидента было обнародовано в YouTube.

На мероприятие певица прибыла в сопровождении своего супруга Мурата Налчаджиоглу.

Как позже сообщили украинские СМИ, на артистку напал пранкер Дмитрий Торин. Он подбежал к артистке два раза, поцеловав вначале ее ноги и грудь, а после - ягодицы.

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При этом во второй раз супруг Лорак уже был готов и отогнал надоедливого мужчину ногой.

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