ФОТО: Собчак загорает в Сочи с сыном

Не так давно 35-летняя Ксения Собчак приехала в Сочи на фестиваль «Кинотавр» вместе со своим 44-летним мужем Максимом Виторганом. Пара взяла с собой 7-месячного Платона, который впервые побывал на море. Медиадива поделилась трогательным кадром в своем Инстаграме.
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Ксения Собчак старается тщательно оберегать своего сына Платона от постоянного внимания общественности.
Медиадива до сих пор не показывала лицо крохи, да и фотографиями с ним делится крайне редко.
Однако на днях Ксения все же опубликовала новый снимок с Платоном в своем Инстаграме.
«Платон Максимович хоть уже и бывалый путешественник, но первое море и обмывание ножек все-таки в России, в Сочи да еще и в отеле с ласковым названием «Родина». В нашем любимом отеле Родина, единственном здесь, где есть свой, приватный тихий пляж (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.)», — подписала забавный кадр Ксения.
За считаные часы фотография собрала десятки тысяч «лайков» и сотни восторженных комментариев:
«Какие ножки! Чудо, а не малыш!», «Как хорошо, что вы Платона с собой взяли, вместе с родителями хорошо путешествовать», «Зайчик сладенький, слов просто нет».
Впрочем, среди фолловеров Ксении нашлись и те, кто решил поинтересоваться у Собчак, не страшно ли ей было брать Платона на море в столь нежном возрасте. Но медиадива своим поклонникам не ответила.