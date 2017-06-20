ФОТО: Мария Максакова примерила вышиванку и освоилась в киевском бомонде

Мария Максакова
 

Мария Максакова. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Вдова убитого в Киеве депутата Дениса Вороненкова, 39-летняя Мария Максакова, за последнее время кардинально изменила внешность. По всей видимости, певица решила не останавливаться и продолжила свое преображение. На днях она появилась на светском мероприятии в Киеве, продемонстрировав всем гостям вечера свой новый образ.

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19 июня Мария Максакова появилась на открытии международной выставки «Хрупкое стояние» в одной из киевских галерей в сопровождении критика Константина Дорошенко.

Оперная дива выбрала для своего выхода необычную укладку и макияж с темной помадой и насыщенными smoky eyes.

Фотографии с мероприятия, которые были опубликованы в аккаунтах Марии и Константина в Facebook, вызвали настоящий ажиотаж.

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«Машенька! Вы умница! Больше чем уверена, что Денис доволен и преображением, гордился и гордится Вами!», «Женщины с короткой стрижкой излучают силу», «Шикарная какая!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — высказались интернет-пользователи.

На днях оперная дива показала снимки, на которых позирует в национальном украинском костюме (вышиванке) вместе со своим младшим ребенком, сыном Иваном.

Напомним, впервые фанаты увидели артистку с короткой прической в эфире шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», которое было посвящено Евровидению. Тогда оперная дива продемонстрировала результат своего похудения и короткую стрижку.

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