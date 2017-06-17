Ким Кардашьян занялась продажей золотых спиннеров

 

Фото: Reuters/LETA

Ким Кардашьян всегда идет в ногу со временем, иначе можно легко вылететь из трендовой обоймы. Повальное увлечение молодежью спиннерами также не обошло стороной миссис Уэст. Она решила заняться выпуском золотых спиннеров, выполненных в форме значка доллара.

Свою коллекцию мелочей Ким выпустила ко Дню отца, который прошел в это воскресенье. Все товары украшены словом Daddy или фразой Daddyʼs girl. Подписчики Ким оценили линейку сувениров, в которую вошли майки, кепки, брелоки, носки, чехлы для телефона и, конечно, спиннеры.

Стоимость такой игрушки составляет всего 15 долларов, и ее может позволить себе любой. Похоже, что Кардашьян нашла себе новый источник доходов и развлечения, ведь она собрала сотни восторженных комментариев в Instagram.

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Интересно, что первый спиннер был изобретен в 1993 году инженером-химиком Кэтрин Хеттингер, которая страдала от аутоимунного заболевания, вызывающего синдром патологической мышечной утомляемости.

ENGRAVED DADDY FIDGET SPINNER AVAILABLE AT KIMOJI.COM

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