Алена Водонаева показала шокирующе откровенное селфи с бойфрендом

Поскольку Алена Водонаева и ее возлюбленный Алексей Комов отдыхают в Риме только вдвоем, совместных снимков из путешествия у них практически нет. Звезда Инстаграма решила исправить это недоразумение и выложила в Сеть настолько горячее селфи, что пришлось даже закрывать комментарии, чтобы не спровоцировать скандал в соцсети.
Алена Водонаева наслаждается отдыхом в Риме. Романтическую поездку в Италию телеведущей устроил ее новый бойфренд Алексей Комов — так он решил поздравить избранницу с 35-летием.
Вот уже почти неделю звезда соцсетей только успевает публиковать живописные снимки, сделанные на улочках Вечного города. Однако на всех этих кадрах она позирует в одиночестве…
Очевидно, заметив дефицит романтических фотографий у себя в блоге, 5 июля фигуристая красотка решила опубликовать новое совместное селфи с любимым. Причем какое!
На снимке Алена и Алексей слились (вернее, только начали сливаться) в страстном французском поцелуе.
Водонаева запечатлела интимный момент и не постеснялась поделиться им с фолловерами, вот только
комментарии предпочла закрыть, чтобы не провоцировать публику на едкие высказывания.Еще по этой теме