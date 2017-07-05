Алена Водонаева показала шокирующе откровенное селфи с бойфрендом

Поскольку Алена Водонаева и ее возлюбленный Алексей Комов отдыхают в Риме только вдвоем, совместных снимков из путешествия у них практически нет. Звезда Инстаграма решила исправить это недоразумение и выложила в Сеть настолько горячее селфи, что пришлось даже закрывать комментарии, чтобы не спровоцировать скандал в соцсети.

Алена Водонаева наслаждается отдыхом в Риме. Романтическую поездку в Италию телеведущей устроил ее новый бойфренд Алексей Комов — так он решил поздравить избранницу с 35-летием.

Вот уже почти неделю звезда соцсетей только успевает публиковать живописные снимки, сделанные на улочках Вечного города. Однако на всех этих кадрах она позирует в одиночестве…

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Очевидно, заметив дефицит романтических фотографий у себя в блоге, 5 июля фигуристая красотка решила опубликовать новое совместное селфи с любимым. Причем какое!

На снимке Алена и Алексей слились (вернее, только начали сливаться) в страстном французском поцелуе.

Why not? Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июл 5 2017 в 6:34 PDT

Водонаева запечатлела интимный момент и не постеснялась поделиться им с фолловерами, вот только

комментарии предпочла закрыть, чтобы не провоцировать публику на едкие высказывания.

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