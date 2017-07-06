Стало известно, почему Тупак Шакур бросил Мадонну в 90-х

Тупак Шакур
 

Тупак Шакур. Фото: AP/Scanpix

Роман Тупака Шакура и Мадонны долго оставался для всех огромной тайной, пока певица не подтвердила, что действительно встречалась с рэпером, когда он был жив. На днях в зарубежных СМИ было опубликовано личное письмо Тупака к Мэджи, в котором он объясняет, почему они не могут быть вместе.

5 июня портал TMZ опубликовал часть письма Тупака Шакура, которое он адресовал Мадонне 15 января 1995 года.

В нем рэпер сообщил, что их отношения больше не могут продолжаться.

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«Если бы тебя заметили с темнокожим человеком, то это не поставило бы под угрозу твою карьеру, а от меня отвернется часть людей, сделавших меня тем, кто я есть», —

объясняет Тупак.

Шакур не мог объясниться с Мадонной лично, потому что в этот момент находился в тюрьме.

Он попросил ее: «Пожалуйста, будь осторожна. Все люди не так честны, как кажутся. Сердца многих кровоточат от зависти и зла. Они не постесняются причинить тебе вред».

Напомним, что Тупак и Мэджи познакомились в 1993 году и вскоре начали встречаться. Долгое время их роман оставался для многих тайной. Только в 2015-м певица подтвердила, что у нее действительно были отношения с рэпером. Шакур был убит в 1996 году.

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