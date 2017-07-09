Вдова рассказала о наследстве экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева

Олег Яковлев
 

Олег Яковлев. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Как писал TopNews, на прошлой неделе ушел из жизни бывший солист популярной группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Оправившись от первого шока после потери любимого, гражданская жена артиста Александра Куцевол рассказала журналистам о том, кому достанется наследство певца.

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По словам девушки, у Олега уже умерли родители, при этом у него не было детей. Из родственников у него осталась только племянница, скоторой певец редко общался, но помогал материально.

«Я не знаю, что будет с имуществом Олега. Надо подождать положенные законом полгода. Мы с ним не обсуждали эти вопросы, хотя о смерти говорили. Например, решили, что каждого из нас надлежит кремировать», -

сказала гражданская жена Олега Яковлева.

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По ее словам, теперь перед ней стоит задача закончить начатые Олегом дела.

«Непременно выпущу сингл, презентацию которого мы планировали на осень.

Соберу друзей Олега на концерт его памяти. Выйдет и диск, куда войдут все сольные, а их за четыре года у Олега было более двадцати!» -

сказала она журналистам.

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