Кончаловский рассказал о состоянии здоровья 17-летней дочери Высоцкой

6 июля в эфире ток-шоу «Пусть говорят» обсуждалась непростая ситуация, сложившаяся вокруг маленького англичанина Чарли Гарда, которого хотят отключить от системы жизнеобеспечения против воли родителей. В связи с историей Чарли режиссер Егор Кончаловский, находившийся в студии, рассказал, как себя чувствует его сводная сестра Мария — она уже почти 4 года лежит в коме после страшного ДТП.

Семья Андрея Кончаловского предпочитает хранить молчание о здоровье 17-летней Маши, вот уже почти 4 года находящейся в коме.

Ходили слухи, что девочка медленно идет на поправку и даже постепенно приходит в себя, однако ни родители, ни другие родственники никак не комментировали эту информацию.

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Наконец поведать о том, что же на самом деле происходит с наследницей знаменитого режиссера, решил ее старший брат Егор Кончаловский во время обсуждения похожей истории — 11-месячного англичанина Чарли Гарда — в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

«Я не знаю насчет отчаяния, наверное, тяжелее всего было Юле Высоцкой, маме, но они в аналогичной ситуации не сдались. Маша жива и хоть медленно, но идет… не то что на поправку, но идет какое-то улучшение. То есть ни при каких обстоятельствах отключение «лайф-машины» не рассматривалось, насколько я знаю. Но я не в курсе всех подробностей», — заявил Кончаловский-младший.

Фрагмент с 46:30 минуты

Напомним, что

Маша Кончаловская впала в кому в 2013 году после ДТП, произошедшего во Франции. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму.

В октябре 2015 года российские СМИ сообщали, что дочь режиссера перевезли в одну из отечественных клиник. Но так ли это на самом деле — остается только догадываться. В любом случае, слова Егора Кончаловского не могут не радовать.

Надеемся, что Маша действительно идет на поправку.



