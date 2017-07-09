Актеры Дюжев и Заворотнюк попали в базу Миротворца

Дмитрий Дюжев
 

Дмитрий Дюжев. Фото: TASS/Scanpix

Сразу несколько российских актеров попали в базу украинского центра Миротворец. Среди них Дмитрий Дюжев, Анастасия Заворотнюк, Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский. Их данные опубликованы в разделе«чистилище».

Актеров обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины в мае-июне нынешнего года.

«Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма», – сказано в их анкетах.

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Относительно Дюжева на странице Миротворца в Facebook указано, что он «оказался 999-м артистом страны-агрессора, попавшим в чистилище сайта».

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