Соседи Пугачевой жалуются на шумные вечеринки в ее особняке

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

68-летняя Алла Пугачева давно переехала из своего дома в подмосковном поселке Бережки, но бывшие соседи певицы до сих пор вспоминают неудобства, связанные с шумными застольями, которые устраивала звезда в особняке. Поговаривают, что Примадонна не отказалась от старых привычек, переехав в замок в деревне Грязь.

Еще по этой теме

Бывшие соседи Аллы Пугачевой по дому в поселке Бережки прекрасно помнят вечеринки в особняке певицы — разгулявшиеся гости знаменитости не давали никому спать чуть ли не до утра. Об этом один из старожилов поселка рассказал в эфире телепередачи «Ты не поверишь!».

С другой стороны, соседи Примадонны отметили, что когда исполнительница жила в Бережках, в поселке многое изменилось к лучшему — например, там построили новую дорогу.

Реклама

Впрочем,

Алла Борисовна уже давно переехала в замок в деревне Грязь, а дом в Бережках передала сначала дочери Кристине Орбакайте, а затем и ее сыну, своему старшему внуку Никите Преснякову.

Сейчас соседи не нарадуются на нового жителя поселка: «Никита — очень воспитанный и порядочный молодой человек, никого не беспокоит и всегда помогает, если что-то нужно».

Зато, по слухам, теперь из-за шума, доносящегося порой из замка Аллы Борисовны, страдают уже тамошние соседи…

Еще по этой теме
Фото из Юрмалы: Галкин показал Пугачеву в купальнике

Фото из Юрмалы: Галкин показал Пугачеву в купальнике

ВИДЕО: Как Вайкуле и Пугачева отправились цветок папоротника искать

ВИДЕО: Как Вайкуле и Пугачева отправились цветок папоротника искать

«Взрыв из прошлого»: в Сети появилось редкое фото Пугачевой и Вайкуле

«Взрыв из прошлого»: в Сети появилось редкое фото Пугачевой и Вайкуле


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 140000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 64300 EUR

reklama.vesti.lv

Миллионы смартфонов атаковал новый вирус Hi-Tech

Миллионы смартфонов атаковал новый вирус

Создана детальная 3D-модель мозга человека Hi-Tech

Создана детальная 3D-модель мозга человека

Соцсети удивила шутка полицейских Новости

Соцсети удивила шутка полицейских

Экс-супруга Дмитрия Пескова не скрывает счастья с возлюбленным Wo&Men

Экс-супруга Дмитрия Пескова не скрывает счастья с возлюбленным

Дизельный скандал: расследование захватило Porsche Hi-Tech

Дизельный скандал: расследование захватило Porsche

Певцы

Российские исполнители

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 