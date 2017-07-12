Соседи Пугачевой жалуются на шумные вечеринки в ее особняке

68-летняя Алла Пугачева давно переехала из своего дома в подмосковном поселке Бережки, но бывшие соседи певицы до сих пор вспоминают неудобства, связанные с шумными застольями, которые устраивала звезда в особняке. Поговаривают, что Примадонна не отказалась от старых привычек, переехав в замок в деревне Грязь.

Бывшие соседи Аллы Пугачевой по дому в поселке Бережки прекрасно помнят вечеринки в особняке певицы — разгулявшиеся гости знаменитости не давали никому спать чуть ли не до утра. Об этом один из старожилов поселка рассказал в эфире телепередачи «Ты не поверишь!».

С другой стороны, соседи Примадонны отметили, что когда исполнительница жила в Бережках, в поселке многое изменилось к лучшему — например, там построили новую дорогу.

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Впрочем,

Алла Борисовна уже давно переехала в замок в деревне Грязь, а дом в Бережках передала сначала дочери Кристине Орбакайте, а затем и ее сыну, своему старшему внуку Никите Преснякову.

Сейчас соседи не нарадуются на нового жителя поселка: «Никита — очень воспитанный и порядочный молодой человек, никого не беспокоит и всегда помогает, если что-то нужно».

Зато, по слухам, теперь из-за шума, доносящегося порой из замка Аллы Борисовны, страдают уже тамошние соседи…





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