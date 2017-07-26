Украинцы лишили Кобзона звания почетного гражданина Славянска

Городской совет Славянска Донецкой области 26 июля лишил российского артиста и депутата Госдумы от «Единой России» Иосифа Кобзона звания почетного гражданина города, сообщают «Новости Донбасса».

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«За» проголосовали 23 депутата горсовета, двое не участвовали в голосовании. В проекте решения городского совета и пояснительной записке комиссии не указываются причины такого решения. Однако в пояснительной записке отмечается, что инициатива поступила от местных общественных организаций.

Отменить звание Кобзона предлагали и раньше: в декабре 2016 года активист общественной организации «Гуртом Слов'янськ» («Вместе Славянск») представил обращение к депутатам города с требованием лишить артиста звания «за нарушение международных норм, законов Украины и антиукраинскую деятельность», сообщал сайт «Деловой Славянск».

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По информации издания,

попытка лишить Кобзона звания почетного гражданина Славянска предпринималась и в июле 2015 года, но тогда депутаты не проголосовали за лишение.

Кобзон носит это звание с 1999 года, его присвоили артисту «за выдающийся вклад в развитие эстрадного искусства, многолетние творческие связи, активное участие в эстетическом воспитании населения города и пропаганде отечественной песни».

В январе 2017 года в Славянске была создана рабочая комиссия по вопросам присвоения или лишения звания "Почетный гражданин Славянска", в ее состав вошли семь депутатов горсовета, в их числе представитель фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность". В марте комиссия направила ряд документов в прокуратуру и Службу безопасности Украины для получения рекомендаций о звании Кобзона.

В декабре 2015 года украинское Министерство культуры внесло певца в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

Кобзон не раз посещал Луганск и Донецк с концертами, а лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий наградили его знаками «За заслуги перед ДНР/ЛНР».

Кобзону все равно

Кобзон уже заявил РИА «Новости», что его не волнует решение городского совета Славянска о лишении его звания почетного гражданина - он сам просил лишить его этого звания.

«Меня не интересует территория, тем более быть почетным гражданином, которая находится под властью марионеток и национал-радикалов. Поэтому я заявил о том, что я сам прошу снять с меня все эти звания почетного гражданина. Они опоздали со своими, так сказать, выплесками гнева. Меня это мало волнует», - заявил артист.

Ранее Кобзон был лишен званий почетного гражданина Днепропетровска (ныне - Днепр), Полтавы и Краматорска.

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