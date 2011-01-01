Следователи попросили суд посадить Серебренникова под домашний арест

Следствие ходатайствует о заключении режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, под домашний арест. По данным «Интерфакса» и ТАСС, соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.

«В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечении в виде домашнего ареста в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судебное заседание назначено на 12:00 мск», - уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Обвиняемого доставили в здание суда около 12 часов, тем не менее в 12:30 заседание еще не началось. Вскоре на входе в суд образовалась давка. Полицейские через громкоговорители призывали собравшихся уйти с проезжей части. К зданию суда пригнали автозаки, сообщает РБК.

К зданию суда поддержать артиста пришли десятки людей, среди которых - режиссеры Борис Хлебников, Андрей Смирнов и Владимир Мирзоев, телеведущий Леонид Парфенов, основатель фонда Династия Дмитрий Зимин, писательница Людмила Улицкая, главред Нового литературного обозрения Ирина Прохорова, журналист и муж пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой Александр Будберг, журналист Сергей Пархоменко, публицист Виктор Шендерович, актриса Алиса Хазанова.

у басманного суда перед заседанием по серебренникову ад (автозаки тоже подогнали, конечно же) pic.twitter.com/73ZVDQEbF7— маша борзунова (@mborzunova) 23 августа 2017 г.

Телеканал«Дождь» передает из зала суда

имена людей, готовых поручиться за обвиняемого: вдова знаменитого писателя Наталья Солженицина, певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов и Иван Ургант, режиссеры Александр Калягин, Федор Бондарчук и Константин Райкин, актеры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, писательница Людмила Улицкая, сценарист Авдотья Смирнова и другие.

Вопрос о мере пресечения режиссеру рассматривает судья Елена Ленская - она рассматривает дело бывшего кировского губернатораНикиты Белых, занималась делом «болотного узника»Максима Панфиловаи делом о теракте в аэропорте «Домодедово».

Напомним, Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в мошенничестве в крупном размере. После первого допроса Серебренникова в качестве обвиняемого его адвокат Дмитрий Харитонов рассказал журналистам, что подзащитный не признает свою вину и отрицает причастность к хищениям.

Серебренников заявил следователям, что все финансово-хозяйственные решения принимали Юрий Итин, Алексей Малобродский, Екатерина Воронова и Нина Масляева.

При этом он не смог припомнить фамилию пожилой экс-главбуха, давшей против него показания.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию и финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультом РФ было выделено более 214 млн рублей из федерального бюджета.

Для реализации проекта была создана АНО «Седьмая студия», к работе в которой он привлек Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других лиц.

Предполагается, что они разрабатывали планы мероприятий, содержавшие заведомо завышенные сведения об их количестве и стоимости, а также изготавливали и представляли в Министерство культуры финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная «Седьмой студией» субсидия израсходована в полном объеме.

"Также

Серебренников поручал вышеуказанным лицам обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа", -

настаивают в СК.

Под видом оплаты этих договоров поступающие от Минкульта денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками.

В настоящее время остаются под стражей Малобродский и Масляева, которая признала свою вину, заключив соглашение о сотрудничестве со следствием.

Итин находится под домашним арестом. Итин и Малобродский свою вину отрицают. Экс-продюсер «Седьмой студии» Воронова объявлена в розыск.