Игорь Крутой раскрыл подробности ухода «Новой волны» из Юрмалы

Российский продюсер и композитор Игорь Крутой на днях дал развернутое интервью радио «Комсомольской правды». Ему пришлось ответить на немало каверзных вопросов, в том числе и о том, как «Новая волна» ушла из Латвии, что он думает о фестивале Лаймы Вайкуле и общении с Раймондом Паулсом.

Одним из первых прозвучал провокационный вопрос о том, как чувствует себя Юрмала без фестиваля «Новая волна» (с 2015 года проходит в российском городе Сочи - Прим. ред.). Композитор рассказал журналистам, что в какой-то момент конфликт интересов перерос в дело государственного масштаба.

"Их крутой министр иностранных дел (министре иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - Прим. ред.), который прославился тем, что убрал русских артистов с «Новой волны», потом прислал ко мне гонцов в лице мэра Риги и посла Латвии в России, чтобы сохранить проект в Юрмале.

Но я просил одного - извинений, официальных, МИДа перед МИДом. И его заверений в том, что никогда запрет на въезд наших артистов больше не повторится с письменной гарантией. Он не дал ни того, ни другого, поэтому мы распрощались.

Сейчас на освободившемся месте Лайма Вайкуле делает свой проект, приглашая русских артистов. Вот парадокс – русских артистов не пустили, а теперь делают проект, приглашая их же", - рассказал Крутой.

Журналисты поинтересовались, не обижается ли продюсер на то, что обвинения в его адрес звучат до сих пор. "Ну, во-первых, танки грязи не боятся. Пусть критикуют. А во-вторых, итальянцы говорят: «Пишите плохо, пишите хорошо, главное – фамилию не перепутайте», - лаконично отметил Игорь.

Как заметил композитор, с уходом «Новой волны» из Латвии, бюджет фестиваля увеличился, благодаря другим ценам на гостиницы и логистике. По информации журналистов, ранее организация одного фестиваля обходилась в 7 миллионов долларов.

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