СМИ сообщили о смерти бывшей солистки группы «Банд'Эрос»

В сети появилась информация о том, что скончалась бывшая солистка коллектива «Банд'Эрос» Рада (Родика Змихновская). Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, близкие артистки подтвердили ее смерть.

Бывший участник группы «Банд'Эрос» певец Батишта (Кирилл Петров) рассказал, что перед смертью бывшая солистка коллектива Родика (Рада) Змихновская впала в кому.

Батишта добавил, что не уверен, правда ли это. Он отметил, что пытается связаться с родственниками артистки и узнать детали произошедшего.

Как передает портал Hello со ссылкой на пресс-службу группы, исполнительница умерла в США.

«Рада поехала проведать подругу в Калифорнию. Там, как мы думаем, из-за недавно случившихся вспышек на солнце у нее случилось кровоизлияние в мозг. Ее экстренно госпитализировали, она несколько дней лежала в коме — врачи не смогли ее спасти. Сегодня утром она скончалась. Информации о похоронах пока нет», — сказали изданию.

Смерть артистки подтвердили РБК в пресс-службе группы.

Исполнительница покинула проект «Банд'Эрос» в 2007 году, предположительно из-за беременности.

Она была участницей оригинального состава, записавшего альбом «Коламбия Пикчерз не представляет».

Согласно порталу«Кинопоиск», Родика Змихновская выступила исполнительным продюсером фильма «Танцующий в пустыне» 2014 года.