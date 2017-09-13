Баста стал «Человеком года» по версии журнала GQ

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) получил премию «Музыкант года» и награду в самой престижной номинации «Человек года» по версии журнала GQ. «Человек года и Музыкант года GQ 2017.Спасибо всем моим людям!» - написал музыкант в Instagram, опубликовав фото с памятной статуэткой в руках.

Вместе с Бастой на звание музыканта года претендовали украинский певец Иван Дорн, дирижер Теодор Курентзис, исполнитель хип-хопа Хаски и пианист Денис Мацуев.

Человек года и Музыкант года GQ 2017.Спасибо всем моим людям!!!!!! Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) Сен 13 2017 в 1:35 PDT

Открытием года был признан режиссер Кантемир Благов, звание ресторатора года получил Александр Оганезов, актером года стал Михаил Ефремов, автором года - Родион Чепель. Режиссер года - Андрей Зягинцев, женщина года - Яна Троянова, «лицо с экрана» - Юрий Дудь, спортсмен года - Денис Глушаков, бизнесмен года - Дмитрий Гришин, а продюсер года - Тимати.