Участники группы «Банд’Эрос» прокомментировали внезапную смерть экс-солистки

На днях в российских СМИ появилась трагическая новость о том, что экс-солистка группы «Банд’Эрос» Рада Змихновская скончалась от геморрагического инсульта. Позднее эту информацию прокомментировали бывшие коллеги артистки.

14 сентября интернет-пользователи узнали о смерти Рады Змихновской. В интервью одному из телеканалов ее бывший коллега по сцене сообщил, что она была в коме. По информации других СМИ, артистка умерла из-за геморрагического инсульта.

Пресс-служба группы «Банд’Эрос» подтвердила информацию о том, что у Рады было кровоизлияние в мозг.

«Рада несколько дней находилась между небом и землей, пребывая в коме. Мы все держали кулаки за нее, но, к сожалению, врачи оказались бессильны

(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — написано в официальном Инстаграме популярного коллектива.

«Все это произошло так неожиданно, для нас это страшный удар и невосполнимая потеря. Мы до сих пор не можем поверить в то, что это произошло на самом деле», —

признались бывшие коллеги Рады в соцсетях.

Интернет-пользователи выразили свои соболезнования родным и близким Змихновской.