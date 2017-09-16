«Это не укладывается ни в какие рамки»: Татьяна Васильева вне себя от посещения московской больницы

Известная российская актриса Татьяна Васильева рассказала о том, как ее девятимесячную внучку в минувшую субботу доставили в инфекционную больницу в Москве на Соколиной горе. Отношение медиков к малышке вызвало возмущение звезды.

По словам Васильевой, она вместе с сыном Филиппом и невесткой Марией ждали, когда в палату придет врач, но это произошло только в районе трех часов ночи.

«Врач зашла в палату с возмущением к нам. Она сказала, что в соседней палате умирает ребенок, и чтобы мы дали ей заниматься умирающим ребенком, а не нашим. Это не укладывается ни в какие рамки!» -

заявила актриса.

По ее словам, она пыталась найти среди своих знакомых людей, способных помочь в борьбе с беспределом столичных медиков, но никто не откликнулся, поэтому Васильева решила опубликовать видео в Instagram.

До конца дня врача не ждите. Публикация от Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) Сен 16 2017 в 8:23 PDT

Запись актрисы собрала уже более семи тысяч просмотров и сотни комментариев.

«Кошмар, что творится, все хуже и хуже», «Это Москва, что говорить о нас. У нас вообще на прием можно попасть ногами вперед», «Это страшно. Держитесь. Надеюсь те, кто ответственен за эту халатность, услышат ваш крик о помощи», -

пишут подписчики Татьяны.