«Дедушка, когда вернешь деньги?»: 4-летний Платон Шепелев пообщался с родными

На днях Дмитрий Шепелев все-таки решил исполнить решение суда, по которому родители и младшая сестра Жанны Фриске имеют право видеться с внуком и племянником — сыном певицы и телеведущего Платоном. Мальчик ошарашил близких неожиданным вопросом.

Маленький сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева, 4-летний Платон, очень давно не виделся с дедушкой, бабушкой и тетей, несмотря на решение суда и комиссии по опеке — так хотел отец мальчика, который давно в ссоре с близкими возлюбленной.

Но недавно, по сообщению адвокатов семьи Фриске в интервью «Комсомольской правде», Дмитрий все-таки привел Платона (в сопровождении телохранителей) на встречу с Натальей, Владимиром Борисовичем и Ольгой Владимировной.

Платон приветливо улыбнулся тете, обнял дедушку и расцеловал бабушку. Он охотно рассказал им о своих успехах в детском саду и показал новые умения. Но

когда малыш остался с Владимиром Борисовичем наедине, то ошарашил его вопросом: «Дедушка, а когда ты вернешь нам с папой деньги и дом?».

«Владимир едва сдержал эмоции! И потом подошел к Шепелеву сказать пару ласковых, чтобы тот не науськивал ребенка, — рассказал адвокат. — Близкие приготовили для малыша подарки, но Платон заявил: «Папа сказал, чтобы я ничего у вас не брал».

Ранее Дмитрий отмечал в одном из интервью, что старается не баловать сына и не потакать его капризам.

По словам юристов, этим он и объяснил запрет Платону принимать подарки от родных Жанны — «чтобы не избаловали».

Если адвокаты семьи Фриске не лукавят, то, напомним, Платон имел в виду большой дом своей мамы в Подмосковье, долю от стоимости которого унаследовал после ее смерти.



