«Битва экстрасенсов» началась: протеже Шепса не прошла, а врач сумел удивить

23 сентября стартовал 18-й сезон «Битвы экстрасенсов» на ТНТ. В первом выпуске были названы имена новых участников самого мистического проекта на телевидении. Александр Шепс, который появился на шоу под руку с загадочной незнакомкой, заинтриговал зрителей едва ли не больше, чем суровые испытания, которые устроили братья Сафроновы во время кастинга.

Поклонники «Битвы экстрасенсов» с нетерпением ожидали первой серии 18-го сезона. Одно из самых захватывающих шоу российского телевидения вот уже в который раз собирает перед экранами толпы поклонников.

Помимо новых участников, в первой серии появился и победитель 16-й «Битвы» Александр Шепс под руку с незнакомой публике блондинкой.

Заинтригованные журналисты принялись выяснять, кем же приходится красавица магу. На этот вопрос он ответил коротко: «Она моя протеже».

Девушка же на замечание о том, что с Шепсом привыкли видеть рядом Мэрилин Керро, с улыбкой ответила: «Все меняется в жизни».

Александр признался, что не хотел, чтобы его протеже участвовала в битве, но «не поддержать ее не мог». Как знать, возможно, он просто хотел заставить Мэрилин Керро ревновать?

Как бы там ни было,

спутнице Шепса не удалось пройти кастинг.

Больше всего телезрителей и других участников проекта удивил врач Константин, который способен общаться с духами.

Мужчина не только трижды отгадал, в каких машинах находились спрятанные люди, но и в испытании «Мистер Х», в котором экстрасенсы должны рассказать все о сидящем перед ними человеке, не видя его, единственный с завязанными глазами почувствовал болезнь Юлии Самойловой.

Что ж, новый сезон обещает быть, как всегда, интересным, и мы с нетерпением ждем новых серий.





