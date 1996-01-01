Депардье признался в таскании Вайнштейна за волосы

Французский актер Жерар Депардье рассказал о конфликте с продюсером Харви Вайнштейном, обвиненным в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Артист признался в эфире радиостанции France Inter, что едва не избил голливудского дельца.

«Я хорошо знаю Вайнштейна, о котором все говорят. Однажды я таскал его за волосы в его кабинете», — поведал Депардье.

Француз подчеркнул, что конфликт возник не на почве сексуальных домогательств, а из-за денег. В 1996 году Депардье был продюсером фильма «Отцепись от звезд», и Вайнштейн предложил ему крайне невыгодный контракт, связанный с распространением ленты.

«Я понял, что он собирается просто обокрасть нас», — объяснил артист.

Ранее 20 октября сообщалось, что американский режиссер Квентин Тарантино покаялся в бездействии во время домогательств Вайнштейна. Кинематографист заявил, что на протяжении десятилетий знал о приставаниях продюсера к актрисам, но ничего не сделал.

Среди артисток, заявивших о домогательствах Вайнштейна, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

На фоне скандала продюсера уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую он основал в 2005 году.