Клубничная блондинка: Юлия Барановская поразила новым имиджем

На днях 32-летняя Юлия Барановская решилась на яркие перемены в имидже. Известная российская телеведущая предстала на новом снимке в Инстаграме с нежно-розовой шевелюрой, разочаровав этим бьюти-экспериментом своих многочисленных фолловеров.

30 октября Юлия Барановская выложила в Сеть новое фото, которое сразу же вызвало бурную реакцию подписчиков.

На нем телеведущая, которая долгое время была верна темно-русому оттенку волос, неожиданно демонстрирует новый цвет шевелюры — клубничный блонд.

Бьюти-метаморфоза многодетной мамы вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

Одни сочли, что с непривычным цветом Юля стала выглядеть моложе и свежее.

🙈🙈🙈🙈🙈🙈 Публикация от Юлия Барановская (@baranovskaya_tv) Окт 30 2017 в 3:25 PDT

Другие же решили, что новый оттенок категорически не идет звезде, и выразили надежду, что Барановская попросту примерила парик.

«Нет и нет Юля...ваш круче», «Мне не нравится. Надеюсь, Юлечка, что это парик. Естественная ты краше», «Как то сливается образ с толпой. Свой образ индивидуальнее»,

«Цвет прикольный, но не Ваш Юля», «Неужели перекрасились?! Не ваше это», «Я конечно понимаю, тренды и все такое, но надеюсь это все же парик»,

«Совсем не идет», — высказались интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Остается догадываться, действительно ли Юлия решилась на радикальное окрашивание или лишь временно преобразилась в розоволосую бестию в честь Хэллоуина. Как бы там ни было нам Барановская нравится как с темно-русыми, так и с розовыми волосами, а вам?



