Стала известна истинная причина скандального развода Джигарханяна с молодой женой

Семейный скандал 82-летнего Армена Джигарханяна и 38-летней Виталины Цымбалюк-Романовской не утихает. Артист подал на развод, публично назвав жену воровкой. Тем временем его близкий друг объяснил журналистам, почему же на самом деле поссорились Армен и Виталина.

Оказалось, что за два года брака с Арменом Джигарханяном его супруга Виталина не только переписала на себя всю его недвижимость и опустошила счета.

Актер подозревает супругу в махинациях со средствами его театра, где Цимбалюк-Романовская была директором. По заявлению, написанному артистом в Следственный комитет, начата проверка.

В то же время приятель Джигарханяна Артур Согомонян сообщил в интервью «Комсомольской правде»:

«Недавно Виталина возомнила себя еще и режиссером-постановщиком и сделала музыкальный спектакль «Марина Цветаева». Армен Борисович посмотрел и сказал: «Премьеру запрещаю».

Они крупно поссорились. Думаю, главная причина распада их семьи в том, что Виталина не слушала мнения мужа. А для него творческий вопрос — на первом месте».

Кроме того, выяснилось, что во время работы в театре Джигарханяна Цимбалюк-Романовская получала зарплату в 4 раза выше, чем у самого народного артиста.

«Не удивлюсь, если и своим родителям, которых она приняла на работу в театр, она положила зарплату выше, чем у Джигарханяна. Ее папа стал главным электриком, мама — главным художником по костюмам.

Она ликвидировала должность худрука и сделала Армена Борисовича президентом — это наблюдательная должность, без фактической власти», — объяснил Артур Согомонян.

Напомним, недавно супруга Джигарханяна прокомментировала свой внезапный побег из России и заявила, что боится за свою жизнь и здоровье.

На вопрос ведущего шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова о том, планирует ли она вернуться в Россию, Виталина ответила утвердительно.

Правда, точную дату женщина не назвала, а лишь высказала надежду на то, что Джигарханян рано или поздно захочет с ней поговорить.